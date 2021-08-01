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Honda, Verstappen'in güç ünitesinde çatlak bulmuş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda sözcüsü, Max Verstappen'in güç ünitesinin, şasiye yakın bir kısımda bulunan çatlak nedeniyle değiştirildiğini açıkladı.

Honda, Verstappen'in güç ünitesinde çatlak bulmuş

Hollandalı pilot, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yapmış ve her iki Mercedes pilotunun da gerisinde kalmıştı.

Red Bull sürpriz şekilde sıralama turlarının ardından Max Verstappen'in güç ünitesini değiştirme kararı aldı.

Başlangıçta güç ünitesinde daha önce keşfedilmeyen bir hasar olduğu görüldü ve yarışta bu sorunun büyüme ihtimaline karşı, yeni bir güç ünitesine geçildi.

Honda, bugün öğle saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve daha önce hiç görmedikleri bir çatlağın, kendilerini motor değişikliğine ittiğini belirtti.

RacingNews365'e konuşan Honda sözcüsü konu hakkında şöyle dedi: "Sakura'da Max'in Silverstone'da kullandığı güç ünitesini oldukça dikkatli bir şekilde inceledik, yüksek darbe alanlarını kontrol ettik ve kazadan kaynaklanan görsel hasarlı parçaları değiştirdik."

"Fakat kurallar sebebiyle, FIA mührünü çıkarmadık ve güç ünitesini söküp parçaların her birini inceleyemedik. Güç ünitesi, cumartesi günkü antrenman seansları sırasında iyi görünüyordu fakat sıralama turlarından sonra bir çatlak keşfettik."

"Bu çatlak, daha önce herhangi bir hasar görmediğimiz şasiye yakın bir alanda yer alıyor. Çatlağın kazada ortaya çıkan son derece yüksek darbeler nedeniyle oluştuğuna inanıyoruz. Silverstone'daki güç ünitesinin, gelecekteki antrenman seanslarında kullanılıp kullanılamayacağını görmek için daha fazla kontrol yapacağız."

Verstappen, Pazar günkü Macar GP için herhangi bir grid cezası almadı ancak bu sezon başka bir güç ünitesine geçtiği takdirde ceza alacak çünkü artık üçüncü güç ünitesine geçmiş durumda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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