Honda, Verstappen'in çatlağa sahip motorunu kullanıp kullanamayacağına bakacak

Verstappen'in Silverstone'daki büyük kazasının ardından, Red Bull'un en büyük endişelerinden biri de motorun hasar alıp almadığıydı. Motor, yarışın ardından gerekli kontrollerin yapılması adına Honda'nın Sakura'daki merkezine gönderildi.

Motor, parçalanamadığından ve içerisine bakılamadığından, Honda sadece dışarıdan görebildiklerini kontrol etti ve motorla yarışabileceğine yönelik onay verdi.

Hollandalı pilot da gerek antrenman seanslarında gerek de sıralama turlarında Silverstone'da kaza yaptığı motoru kullandı. Ancak Pazar sabahı, Verstappen'in motorunun değiştirildiği açıklandı.

Tanebe, bu süreci şöyle anlattı: "Sıralama turlarının ardından araç geri geldi. Motor kapağını kaldırıp, normal kontrollerimizi yaptığımızda [çatlağı] bulduk. Aynı şeyi sıralama turlarından önce de kontrol ettik ancak bir sorun yoktu. Sıralama turlarından sonra ise çatlaklar vardı ve yağ akıyordu."

"Bunun verilerde ya da performansta bir etkisi olmadı. Bu parça verilerde gözükmüyor."

"Cuma ve Cumartesi günleri sıralama turlarının sonuna kadar normal bir şekilde bu motoru kullanabildik ancak durumu görünce motoru değiştirmeye karar verdik çünkü aynı motoru Pazar günü yarış için kullanmak tehlikeli olurdu."

"Silverstone'daki kazada vites kutusu ve monokok ciddi hasar almıştı, güç ünitesi de hasar almıştı. Hasar görmüş ve kurallar içerisinde değiştirebildiğimiz tüm parçaları değiştirdik. Kazada büyük darbe alan parçaları inceledik ve motoru gövdeye, vites kutusuna ve diğer parçalara bağlayan bağlama noktalarını dikkatlice kontrol ettik."

"Her şey bir arada olduğundan, motoru ayırıp içine bakamıyorsunuz. Dolayısıyla sadece dışarıdan görülebilenleri ve bir fiberscope yardımıyla içeriden görülebilenleri kontrol ettik."

"Sonrasında bu motoru hafta sonunun ilk iki günü kullandık çünkü her şeyi iyiydi. Ancak [sıralama turları sonrasında] yeniden kazada büyük darbe alan yere baktığımızda, çatlaklar gördük."

Toyoharu Tanabe, F1 Teknik Direktörü, Honda Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bildiğiniz üzere takımlar, sezon içerisinde eski motorlarını yeniden kullanılabiliyor. Honda, kurallar dahilinde çatlak bulunan motoru onarmayı başarırsa, motor sezonunun geri kalanında yeniden kullanılabilir.

Tanabe, Sakura'da motoru incelemeden motoru gelecekte kullanıp kullanamayacaklarını bilmeyeceklerini belirtirken, durumun zor olacağını da ekledi.

Motorun geleceği hakkında konuşan Tanabe, şunları söyledi: "Hâlâ geleceğini bilmiyoruz, motoru Sakura'ya yollayacağız. Kırığın durumuna ve konumuna bakacağız. Gelecekte neler olacağını tartışacağız ve tamir edilip, edilemeyeceğine de bakacağız."

"Parçaları değiştirmek mümkün olmadığından, bu çatlağı dışarıdan onarıp onaramayacağımıza bakacağız. Bu konu hakkında vereceğimiz karar bunu belirleyecek. Henüz bakmadığımdan bilmiyorum ama oldukça zorlayıcı bir durum olacağını düşünüyorum."

Kaza sonrası Max Verstappen'in aracı