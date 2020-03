Honda: "Verstappen'i her yarışta podyuma çıkarmak ve şampiyon olmak istiyoruz"

Geçen yıl hem Red Bull hem de Toro Roso'ya motor sağlayan Honda, toplamda 11 podyum elde etmeyi başarmıştı.

Yamamoto, bu yıl kaydedecekleri ilerleme ile birlikte düzenli olarak podyum savaşı vermek ve sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Yamamoto, “Genel olarak geçen sezon beklentilerimizi aştı. Ancak ilk yarı, Avustralya Grand Prix'i hariç hiç de kolay değildi. Özellikle Monako'daki sorunlar bize pahalıya patladı."

"Monako'daki yarıştan çok şey bekledik, ama orada iyi bir sonuç elde edemedik. Umarım bu yıl her şey farklı olacak. Bununla birlikte geçen yıl Honda için her şey planladığımız gibi gitti, bu sezona hazırlanmak için iyi bir temel oluşturduk."

"Sezon öncesi testlerinde herkes çalışmalardan çok memnun ve kendinden emin görünüyordu, bu nedenle sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyoruz. Her iki takımımızın da olabildiğince rekabetçi olabilmesi için dayanıklılık seviyesini arttırdık ve gücü yükseltmeye çalıştık."

"Geçen yılın sonunda, özellikle Brezilya'da iyi performans gösterdik ve kış sezonunda altyapımızı güncelledik. Kış testlerini sabırsızlıkla bekliyordum ve şimdi hangi pozisyonlarda yer aldığımızı merak ediyorum."

"Bu yılki testler, önceki beş yıla göre daha sakindi ve ciddi bir sorun yaşamadık. Her iki takım da sıralama ve yarış simülasyonu üzerinde çalıştı, her şey yolunda gitti, bu yüzden önümüzdeki sezona hazırız."

"Bu yıl şampiyonluk için yarışmaya çalışacağız. Geçen yıl ikinin aksine dört pilotla çalıştık. Aynı zamanda Max Verstappen bize çok iyi geribildirim verdi ve yaptığı yorumlar motor için son derece kullanışlıydı."

"Geçen yıl üç zafer kazandık, ancak Meksika veya belki de Monza gibi çeşitli yarışlarda problemler ya da olaylar yaşadık. 2020'de kaç yarış kazandığımızı göreceğiz."

"Geçen yıl 11 podyum kazandık; dokuz tanesi Red Bull Racing ile ve iki tanesi Toro Rosso ile geldi. Şimdi podyuma çıktığımız yarışların hangilerini kazanabileceğimizi göreceğiz, çünkü iyi bir şansımız var. "

"Spora döndüğümüzden bu yana ilk kez bu kadar sorusuz bir kış dönemi geçirdik ve şampiyonluk için mücadele edebilmek adına her şeyi yapıyoruz. Test sırasında her şey olumluydu."

Hedeflerinin ne olduğu sorusuna Yamamoto, "Beli bir hedefimiz yok. Geçen yıl Helmut beş galibiyetten bahsetti ve ben de dört düşündüm. Sonunda üç zafer aldık ama daha fazlası olabilirdi. Max ve Alex'in her yarış potansiyelini en üst seviyeye çıkarabilmeleri için doğru malzemeleri sağlamalıyız. Her yarış podyuma çıkmalarını istiyoruz. Sonrasında ne kadarını kazanabileceklerini göreceğiz. Geçen yıl 11 kez podyuma çıktık. Bence bundan ötürü Red Bull'un avantajlı olduğu 11 pist var. Bu 11 pistten kaçını kazanabileceğimizi merak ediyorum. Elbette şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl talihsiz yarışlarımız vardı. Bu yıl aynılarını yaşamaktan kaçınmalıyız. Max her yarışta podyuma çıkmak istiyor ve bizde bu hedefi destekliyoruz." dedi.