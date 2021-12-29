Honda, Verstappen ile işbirliğine devam etmek istiyor

Honda, 2015 yılında spora girmesinin ardından McLarne ile ortaklık kurdu ve beklentilerin altında kalan üç yıldan sonra 2018'de Toro Rosso'ya motor sağladı. Bu ortaklık başarıyla sonuçlanınca, Red Bull da Honda motoruna geçti.

2019, Red Bull & Honda ortaklığının podyum ve zafer elde ettiği ilk yıldı. 2020'de daha iyi gözüken bu ortaklık, 2021 yılında doruk noktasına ulaştı. Bu yıl Red Bull-Honda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Sonuç olarak da Max Verstappen, 2021 F1 pilotlar şampiyonu oldu ve Honda'ya 30 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirdi.

Verstappen, Honda tarafından oldukça seviliyor ve Japon taraftarların kendisine karşı büyük bir hayranlığı ve desteği var.

Fakat Honda, 2021 sezonunun sonunda spordan çekildiği için, bu başarıdan kısmen faydalanamamış olacaklar.

Fakat RacingNews365'e konuşan Honda'nın F1 yöneticisi Masashi Yamamoto, Hollandalı sürücü ile kişisel bir ortaklık kurmak istediklerini söyledi.

Honda daha önce benzer bir şeyi, F1'in efsane ismi Ayrton Senna ile yapmıştı.

Yamamoto şöyle dedi: "Bu, şampiyonluk için savaştığımız harika bir sezondu."

"Bu yıl pazarlama anlamında yeni bir şeye sahibiz. Dünya çapındaki tüm Honda pazarı, Formula 1'i pazarlama için kullanmak istiyor. Sonuçta biz kazandık. "

"Bunu daha önce görmemiştik."

"Verstappen'i kullanmak isteyip istemediğimiz ya da bunu yapıp yapamayacağımız zor bir soru, çünkü Honda artık Formula 1'den ayrılıyor."

"Bunu kendi içimizde konuşmalıyız."

"Bunu pazarlama anlamında kullanmak istiyoruz fakat bu konuda Red Bull ile görüşme yapmak zorundayız."

"Şahsen gelecekte Verstappen'in imajını kullanmak istediğimizi düşünüyorum."

Öte yandan Honda, motor projesini Red Bull'a bırakıyor ve gelecekte hem Red Bull hem de Max'in şampiyon olmaya devam etmesini istiyor.

Yamamoto, "Gelecek yıl Verstappen ve Red Bull'un dünya şampiyonluğu için mücadele etmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates upon arrival in Parc Ferme Fotoğraf: FIA Pool