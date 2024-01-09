Honda ve Mercedes, Ferrari'yi zor durumda mı bırakmak istiyor?
Motorsport.com İtalya'ya göre 24 yarışlık 2024 takviminde sadece üç güç ünitesi kullanılmasını isteyen taraf FIA değil, Ferrari'yi zora sokacağını düşünen Honda ve Mercedes.
Takımlar, 2023 Formula 1 sezonunda altı sprint yarışı olacağı için toplamda dört motor kullanabildiler.
Bazı takımlar yıl içerisinde dörtten fazla motor kullandıkları için ceza da aldılar.
Fakat söylentilere göre, Honda ve Mercedes, Ferrari ve Renault'yu dayanıklılık açısından zora sokacaklarını bildikleri için yeni sezonda mevcut güç ünitesi sayısını üçe indirmesini destekliyorlar.
Enrico Gualtieri tarafından tasarlanan Ferrari 066/10, özellikle sezon ortasından itibaren hibrit tarafından farklı şekilde kullanılmasından sonra, rekabetçi ve verimli bir güç ünitesine dönüşmüştü.
Ferrari mühendisleri, önceki yılların aksine güç ünitesinin ömrünün sonundaki güç kaybını da sınırlamayı başardılar.
Photo by: Franco Nugnes
Enrico Gualtieri, capo dei motoristi Ferrari, con Roberto Boccafogli, responsabile della comunicazione della Scuderia
Fakat Honda ve Mercedes tarafından oynanan taktiksel oyun, motor ömrünün F1 tarihinde hiç ulaşılmamış bir aralık olan 8 GP'ye uzatılmasını ve Ferrari gibi 6 bin kilometrelik bir güç ünitesi süresi planlayan fakat -üç motor kullanılması halinde- 7 bin 500 km mesafe tamamlaması gereken takımları zora sokmayı hedefliyor.
Padokta, bunun Ferrari'nin 2026 motorunun gelişimini yavaşlatmak için tasarlanmış bir hamle olduğuna inananlar da var; ilk testlere göre yeni güç ünitesi iyi bir seviyede gibi görünüyor. Çünkü üç motor kullanılırsa, o zaman Ferrari mevcut motoru yeniden dyno'ya çıkarmak ve zamanını buna harcamak zorunda kalacak.
Honda ve Mercedes tarafından zorlanan hamlenin herhangi bir etkisi olacak mı? Bunu zaman gösterecek çünkü Ferrari'nin 2024 şampiyonasını tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört motorla planlamak istediği söyleniyor.
Satranç çoktan başladı. Kimin kazanacağını ise zaman gösterecek.
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