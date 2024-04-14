Honda ve Aston Martin, 2026 için hedefi "şampiyonluk" olarak belirledi
HRC başkanı Koji Watanabe, Aston Martin ve Honda'nın birlikte çalışmaya başladığı 2026 yılı için hedefini "şampiyonluk" olarak belirlediğini açıkladı.
Andy Hone / Motorsport Images
Honda, halihazırda Red Bull ve RB ile beraber çalışsa da 2026 Formula 1 sezonundan itibaren Aston Martin'e motor tedarik edecek.
Aston Martin, Honda'nın fabrika takımı olarak hareket edecek ve şimdiden arka planda yoğun bir çalışma mevcut.
HRC başkanı Koji Watanabe, F1'e geri döneceklerini açıklamalarının ardından birden fazla takımın kendileriyle görüştüğünü söyledi.
Watanabe şöyle dedi: "Tam sayıyı veremem ama bizimle görüşen birkaç takım vardı. Bu takımlardan bazılarıyla sadece bir kez temas kurduk, bazılarıyla ise birkaç kez görüştük."
Sonunda Honda, çeşitli adaylar arasından Aston Martin'i seçti ve bunu Lawrence Stroll'ün "güçlü vizyonu" nedeniyle yaptı.
Hedef şimdi 2026 yılında şampiyon olmak.
Neden Aston Martin'i seçtikleri sorulduğunda Watanabe, "Honda, Bay Stroll'un güçlü tutkusundan ve 2026 yılında şampiyonluk için mücadele etme konusundaki güçlü vizyonundan çok etkilendi."
"Elbette onunla teknolojik detaylar hakkında konuşmadık fakat vizyonundan çok etkilendik."
Koji Watanabe, Honda Racing CEO
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
"Bay Stroll ve CEO'muz Bay Mibe birlikte çok konuşuyorlar. Birbirimiz için gayet iyi bir partner olduğumuzu düşünüyorlar."
"Aston Martin teknolojik anlamda çok çalışıyor. Silverstone'daki fabrikaya çok para yatırdılar."
"Elbette inşaatı devam ettiği dönemde fabrikayı bizzat görmek için onları ziyaret ettik. Bay Martin Withmarsh ve Mike Krack ile, yani yönetim ekibiyle birkaç kez toplantı yaptık."
"Bize karşı çok açık oldular ve tüm ekip aynı yönde çalışıyordu. Bu bizim için çok iyi bir gösterge."
"Aynı zamanda onlar da Honda'nın dünya şampiyonu olmaları için iyi bir partner olduğunu düşünüyorlar."
Aston Martin'in mevcut durumu göz önüne alındığında 2026'da şampiyonluğun gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda Watanabe şöyle diyor: "Bunun çok zor olacağını biliyoruz ancak Aston Martin ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmak adına iyi hedeflere ihtiyacımız var."
"İşte bu yüzden Bay Stroll ve Bay Mibe ile birlikte, o sene için dünya şampiyonu olma hedefi belirledik. Tabii ki bu o kadar kolay değil."
"Elbette eksik olan şeyler var ve birbirimize neyin eksik olduğunu apaçık söylemeliyiz. Aston Martin açısından bakıldığında Honda tarafında neyin eksik olduğunu, aynı zamanda Honda için de Aston Martin tarafında nelerin geride kaldığını belirtmeliyiz."
"Birlikte en iyi takım olmak için gerekli şey bu."
İki taraf şimdiden bazı toplantılar yapmış durumda.
"Şimdiden bir teknik çalışma ekibi kurduk ve ayrıca bir yönlendirme toplantısı yaptık. Martin Withmarsh, Mike Krack ve diğerleriyle birlikte geliştirebileceğimiz bazı önemli konuları tartışmak üzere yönlendirme komitesi toplantısına katıldım."
"Elbette bu grupta hem Honda hem de Aston Martin çalışanları var."
"Bu, ortaklığı duyurduktan hemen sonra yani Temmuz ayında ya da onun gibi bir dönemde yapıldı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar