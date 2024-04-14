Honda ve Aston Martin, 2026 için hedefi "şampiyonluk" olarak belirledi

Honda, halihazırda Red Bull ve RB ile beraber çalışsa da 2026 Formula 1 sezonundan itibaren Aston Martin'e motor tedarik edecek.

Aston Martin, Honda'nın fabrika takımı olarak hareket edecek ve şimdiden arka planda yoğun bir çalışma mevcut.

HRC başkanı Koji Watanabe, F1'e geri döneceklerini açıklamalarının ardından birden fazla takımın kendileriyle görüştüğünü söyledi.

Watanabe şöyle dedi: "Tam sayıyı veremem ama bizimle görüşen birkaç takım vardı. Bu takımlardan bazılarıyla sadece bir kez temas kurduk, bazılarıyla ise birkaç kez görüştük."

Sonunda Honda, çeşitli adaylar arasından Aston Martin'i seçti ve bunu Lawrence Stroll'ün "güçlü vizyonu" nedeniyle yaptı.

Hedef şimdi 2026 yılında şampiyon olmak.

Neden Aston Martin'i seçtikleri sorulduğunda Watanabe, "Honda, Bay Stroll'un güçlü tutkusundan ve 2026 yılında şampiyonluk için mücadele etme konusundaki güçlü vizyonundan çok etkilendi."

"Elbette onunla teknolojik detaylar hakkında konuşmadık fakat vizyonundan çok etkilendik."

Koji Watanabe, Honda Racing CEO Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

"Bay Stroll ve CEO'muz Bay Mibe birlikte çok konuşuyorlar. Birbirimiz için gayet iyi bir partner olduğumuzu düşünüyorlar."

"Aston Martin teknolojik anlamda çok çalışıyor. Silverstone'daki fabrikaya çok para yatırdılar."

"Elbette inşaatı devam ettiği dönemde fabrikayı bizzat görmek için onları ziyaret ettik. Bay Martin Withmarsh ve Mike Krack ile, yani yönetim ekibiyle birkaç kez toplantı yaptık."

"Bize karşı çok açık oldular ve tüm ekip aynı yönde çalışıyordu. Bu bizim için çok iyi bir gösterge."

"Aynı zamanda onlar da Honda'nın dünya şampiyonu olmaları için iyi bir partner olduğunu düşünüyorlar."

Aston Martin'in mevcut durumu göz önüne alındığında 2026'da şampiyonluğun gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda Watanabe şöyle diyor: "Bunun çok zor olacağını biliyoruz ancak Aston Martin ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmak adına iyi hedeflere ihtiyacımız var."

"İşte bu yüzden Bay Stroll ve Bay Mibe ile birlikte, o sene için dünya şampiyonu olma hedefi belirledik. Tabii ki bu o kadar kolay değil."

"Elbette eksik olan şeyler var ve birbirimize neyin eksik olduğunu apaçık söylemeliyiz. Aston Martin açısından bakıldığında Honda tarafında neyin eksik olduğunu, aynı zamanda Honda için de Aston Martin tarafında nelerin geride kaldığını belirtmeliyiz."

"Birlikte en iyi takım olmak için gerekli şey bu."

İki taraf şimdiden bazı toplantılar yapmış durumda.

"Şimdiden bir teknik çalışma ekibi kurduk ve ayrıca bir yönlendirme toplantısı yaptık. Martin Withmarsh, Mike Krack ve diğerleriyle birlikte geliştirebileceğimiz bazı önemli konuları tartışmak üzere yönlendirme komitesi toplantısına katıldım."

"Elbette bu grupta hem Honda hem de Aston Martin çalışanları var."

"Bu, ortaklığı duyurduktan hemen sonra yani Temmuz ayında ya da onun gibi bir dönemde yapıldı."