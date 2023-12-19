Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

Daha önce Honda Performance Development olarak bilinen kuruluşun adı, ilk olarak Eylül ayında duyurulduğu üzere bugünden itibaren Honda Racing Corporation USA olarak değiştirildi.

Bu değişiklik, ABD kolu şirketin küresel programlarına katılımını artırırken HRC Japonya ile daha yakın bağları yansıtıyor.

Honda, 'ABD'de üç F1 yarışı düzenleyen yeni HRC US'in 2026'dan itibaren F1 güç ünitesi geliştirme ve yarış desteğinde yer alacağını' belirtiyor.

ABD tarafının herhangi bir Ar-Ge katkısı, 2026'dan itibaren yarışacak yeni özel motorlara eşlik eden ve bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe giren FIA'nın güç ünitesi mali düzenlemelerinin himayesi altında olmak zorunda olacak.

Başka bir deyişle, ABD'deki F1 projesinde yürütülen çalışmaların bütçe sınırı içinde tamamen hesaba katılması gerekecek ve buna bağlı olarak HRC Japan tarafından kullanılabilecek kaynak miktarı azalacak.

Fotoğraf: Giorgio Piola Honda F1 motoru

HPD, Amerikan Honda Motor Co Inc tarafından 1993 yılında, şirketin ertesi yıl Indy aracında iş tedarikçisi olarak ilk çıkışından önce kuruldu.

O zamandan beri Honda 15 tane Indy 500 zaferi elde etti, ancak bunların altısı serinin tek tedarikçisi olduğu dönemde kaydedildi.

Honda, diğer tedarikçilerin rekabetiyle karşılaştığı sezonlarda 13 sürücüler şampiyonluğu ve 10 üreticiler şampiyonluğu kazandı.

Kaliforniya merkezli HPD organizasyonu ayrıca IMSA, Baja off-road yarışları, tur arabaları ve Formula Regional Amerika'da da yer aldı.

HRC ABD Başkanı David Salters, "HRC ABD'deki ekip ve ben, bu yeni yarış macerasına atılmaktan heyecan ve onur duyuyoruz."

"Honda'nın yarış mirası olağanüstü. Honda'nın Twin Ring Motegi pistindeki yıllık 'Teşekkür Günü' etkinliğinden yeni döndüm. Orası MotoGP, F1, Indycar, motokros, Dakar dayanıklılık, trials, touring car, Super GT, hepsi dünya şampiyonlarıyla dolu bir padok tarafından en üst düzeyde sergileniyor."

"Bunu sadece Honda yapıyor. Kendimize meydan okuyor ve muhteşem Honda Racing hayranlarımızı iki ve dört tekerlekli tüm zirve yarışlarında eğlendiriyoruz."

"Buna Honda'nın havalı otomobil ve motosiklet kültürünü, en son teknolojisini ve mükemmel araçlarını eklediğinizde, şirketlerimizi ve harika insanlarımızı tek bir küresel yarış organizasyonu olan HRC Honda Racing'de bir araya getirmekten büyük gurur duyabilirsiniz."

"Bu gerçekten de hayallerin gücü, dahası hayallerimizle yarışıyoruz."

Eylül ayında konuşan HRC Japonya Başkanı Koji Watanabe, iki operasyonu birbirine yakınlaştırmanın faydalarını vurguladı.

"Amacımız HRC markasını büyütmek ve yarış faaliyetlerimizin başarısını sürdürmek ve Honda motor sporlarını küresel olarak tek bir yarış organizasyonu olarak birleştirmenin bunu başarmaya yardımcı olacağına inanıyoruz."

"ABD ve Japonya'daki yarış mühendislerimiz birlikte daha güçlü olacaklar ve ABD'li ortaklarımızı HRC ekibine davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.