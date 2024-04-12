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Formula 1 Japonya GP

Honda: "Umarım Alonso ile şampiyonluk kazanabiliriz"

Japon üretici Honda, Fernando Alonso ile ilişkilerinin Formula 1'de birlikte geçirdikleri önceki dönemdeki gerginliğe kıyasla şu anda çok daha 'güçlü' bir yerde olduğunu söyledi.

Jonathan Noble Ken Tanaka / Motorsport.com Japan
Fernando Alonso, McLaren MP4-30

Manuel Goria / Motorsport Images

İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun Aston Martin ile sözleşme uzatması üzerine Alonso ve Honda 2026'dan itibaren yeniden bir araya gelecek.

Bu, 2015-2017 yılları arasında McLaren'de gerçekleşen ortaklıklarının yenilenmesi anlamına geliyor. Ancak o zaman Honda, şu anda olduğu kadar rekabetçi değildi.

2015 Japonya Grand Prix'sinde Alonso, takım radyosundan Honda'yı 'GP2 motoru' olarak nitelendirmişti.

Sorunlu ilişki, Alonso ve Honda'nın tekrar birlikte çalışıp çalışamayacağı konusunda bazı şüphelere yol açmıştı, ancak bu tartışma artık sona erdi.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, şirketinin Alonso ile ilişkisinin büyük ölçüde ilerlediğini açıkladı.

McLaren döneminde yaptığı sert yorumların ardından Alonso ile yeniden çalışmak konusunda Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Watanabe şunları söyledi: "2015'ten 2017'ye kadar onunla çalıştığımız dönem, hem Honda hem de takım için çok zor bir dönemdi."

"Bu dönemde ilişkimizin gerildiği zamanlar oldu."

"Ancak, bu hayal kırıklığının üstesinden güçlü bir şekilde geldiğimize inanıyorum. Alonso da o zamandan beri çok aktif."

"Bu acı deneyimin üstesinden gelebildiğimiz ve bir kez daha zafer için birlikte mücadele edebildiğimiz için mutluyum. Umarım birlikte şampiyonluğu kazanabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Watanabe, geçen yılın sonunda Alonso ile tekrar görüşmeye başladığını açıkladı.

"Onunla Las Vegas'ta konuştum, ama o zaman henüz bir sonraki sözleşmesine karar vermemişti."

"Biz Mike Krack ile konuşurken Alonso geldi. 'Eğer şansımız varsa, sizinle yarışabiliriz' demişti. Sadece birkaç kelime konuştuk."

Alonso'nun Honda ile olan sorunlu geçmişi, 2026'dan itibaren Japon üreticinin iş ortağı olmak için görüşmelerini tamamlayan Aston Martin tarafından göz ardı edilmemişti.

Ancak Honda, Alonso'yu takımda görmekten memnuniyet duyduğunu açıkça ifade etti.

Watanabe, "Aston Martin ile 2026'da başlayacak ortaklığımızla ilgili birçok görüşme yaptık." 

"Bu süre zarfında sürücüler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk ve Alonso'nun kesinlikle birinci sınıf bir sürücü olduğu konusunda hemfikirdik."

"Aston Martin bize Alonso'nun sözleşmesini uzatmaları durumunda Honda'dan herhangi bir sorun çıkıp çıkmayacağını sordu. Durum çeşitli aşamalarda paylaşıldı."

"Ancak Honda bu konuyla ilgili herhangi bir karşıt görüşte bulunmadı. Kazanmak için ne tür bir sürücü kadrosuna ihtiyacımız olduğunu elbette düşünmeliyiz, bu bağlamda takım Alonso'nun sözleşmesini uzatmaya karar verdi."

Watch: Alonso Commits to Aston Martin with Multi-Year Extension

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