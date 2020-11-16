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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Honda: "Türkiye'de daha fazlasını yapamazdık"

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Honda: "Türkiye'de daha fazlasını yapamazdık"
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, Editör

Honda'dan Toyoharu Tanabe, Türkiye GP sonrası yaptığı açıklamada İstanbul Park'ta ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Red Bull ve AlphaTauri, Türkiye GP antrenmanlarında iyi görünseler de, yarışta oldukça zorlandılar.

AlphaTauri sürücüleri hafta sonunu puansız kapatırken, Max Verstappen altıncı ve Alex Albon yedinci oldu.

Yarışın ardından AS gazetesine konuşan Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Türkiye'de daha fazlasını yapmalarının mümkün olmadığını belirtti.

"Kaygan pist nedeniyle hafta sonu olaylı geçti. Üstelik asfalt ne sıralama turunda ne de yarışta kuru değildi. Bu koşullarda dahi Red Bull Racing sürücüleri iyi bir tempoya sahipti."

"Ama altıncı ve yedinci sıralar o kadar da iyi değil. Yarış sonrası yaptığımız brifingde, neyin yanlış gittiğini uzun süre tartıştık. Sorunları çözeceğiz ve sonraki yarışlara hazırlanacağız."

"Her iki Red Bull Racing pilotu da kötü bir başlangıç ​​yaptı. Bu, güç ünitesi ile araç arasındaki etkileşimde yaşanan sorunlardan kaynaklandı..."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"AlphaTauri sürücüleri ise iyi bir başlangıç yaptılar, ancak bu şartlarda pistin dış hattı yol tutmuyor. Bu yüzden yükselemediler."

"Sonuç olarak yarıştan memnun olmadığımızı söyleyemem. Çünkü Max yapabileceği her şeyi yaptı. Sanırım bu maksimumdu. Elbette daha iyisini yapabileceğimiz şeyler var ama Türkiye'de daha fazlasını başaramazdık."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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