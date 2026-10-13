Formula 1
Honda: "Turboyu sorun olduğu için değil, Alonso istediği için değiştirdik"
Honda'ya göre Fernando Alonso'nun değişen turbo ünitesinde bir sorun yoktu.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 10:22
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Fernando Alonso, Singapur Grand Prix'sine pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Bunun nedeni, sıralama turlarının ardından aracındaki güç ünitesine ait bazı parçaların değiştirilmesi ve süspansiyon ayarlarının yeniden düzenlenmesiydi.
Bu işlemler, kapalı park olarak bilinen ve araçlarda yapılabilecek değişiklikleri sınırlayan kuralların ihlal edilmesine yol açtı.
Aston Martin pilotu, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada parça değişiminin bozulan bir turbo nedeniyle gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak yarışın ardından Honda Racing'in baş mühendisi ve yarış ekibi sorumlusu Shintaro Orihara, turbonun sağlam olduğunu ve değişimin pilotun talebi üzerine yapıldığını açıkladı.
Orihara şu ifadeleri kullandı: “Turbo bozulmadı. Fernando'nun açıklamalarının ardından bu parçayı değiştirmeye karar verdik. Telemetri verilerinde herhangi bir sorun tespit etmedik. Ancak pilot, aracın durumunu anlamak için elimizdeki en iyi sensördür. Bu nedenle söylediklerini dikkate alarak parçayı değiştirmeye karar verdik."
"Neyse ki bir sonraki yarışa kadar iki haftamız var. Bu süre içinde her şeyi kontrol ederek turbonun düzgün çalıştığından emin olacağız.”
Fernando Alonso, yarış sırasında güç ünitesinde yaşadıkları diğer sorunlara da değindi.
İspanyol pilot, “Yarış boyunca enerji aktarımıyla ilgili çok sayıda sorun yaşadık. Enerji her zaman kullanılabilir durumda değildi ve gerektiği zaman devreye girmiyordu. Bu durum özellikle sanal güvenlik aracı periyotlarının ardından daha belirgin hâle geldi."
"Bu nedenle birçok sıra ve ciddi miktarda zaman kaybettik. Bu sorunu inceleyip çözmemiz gerekiyor.” dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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