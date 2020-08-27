Honda, Tsunoda'yı F1'de görmek istiyor

Yuki Tsunoda şu anda hem Honda hem de Red Bull'un genç sürücüsü konumunda yer alıyor ve alt kategorilerde ortaya koyduğu etkileyici performansın ardından F1'e çok yakın.

Bu yıl F2'deki ilk yılında galibiyet de alan genç sürücü, serinin şampiyonluk adaylarından bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Daniil Kvyat'ın performansından memnun olmadıklarını belirtmişti.

Kvyat'ın sezon sonunda ayrılması halinde Red Bull'un genç yeteneklerinden bir tanesi F1'e gelebilir ve eğer süper lisans alabilirse, Tsunoda en gerçekçi aday olacak.

Tsunoda'nın Red Bull'un bir sonraki geçimi olup olmayacağı sorusuna Honda'nın F1 şefi Masashi Yamamoto şöyle yanıt verdi: "Sanırım evet."

"Liam Lawson şu anda Formula 3'te iyi bir performans sergiliyor ancak hemen Formula 1'de yer alamayacak. Tsunoda'yı Formula 1'de görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Franz Tost (AlphaTauri patronu) Yuki'nin çok iyi bir sürücü olduğunu söylüyor. Red Bull da onu gerçekten çok seviyor."

"Tsunoda henüz 20 yaşında ve bence Japon bir sürücünün, bu yaşta bu kadar hızlı olduğunu göstermesi etkileyici bir şey."