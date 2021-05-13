Honda, Tsunoda'nın yaşadığı sorunun ardından bazı önlemler alacak

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Barselona'da gerçekleştirilen yarışta yarış dışı kalan tek pilottu ve AlphaTauri Honda AT02'si 10. viraja gelirken bir anda durdu.

Çaylak pilot motoru yeniden çalıştırmaya çalışsa da hareket etmeyi başaramadı ve ardından aracından inmek zorunda kaldı.

Tsunoda, cuma günü da bir kerbün üzerinden geçti ve yine 10. viraja gelirken motor kapandı ve ardından kendiliğinden açıldı.

Honda teknik direktörü Tanabe, bunun yakıt basıncıyla alakalı bir sorun olduğunu, fakat henüz nedenini tam olarak bilemediklerini belirtti.

Japon AS-WEB'e konuşan Tanabe, "Yakıt basıncıyla ilgili bir sorunumuz vardı, basınç bir anda düştü."

“Tam olarak ne olduğunu araştırmak ve gerektiği takdirde , diğer araçlar da dahil olmak üzere bununla ilgili bir önlem almamız gerekiyor. Bunu çözeceğiz."

"Aniden ortaya çıkan bir şey. Motordaki yakıt tükenmişti ve araç bu nedenle durdu." dedi.

Tsunoda yarış dışı kalsa da Max Verstappen, Sergio Perez ve Pierre Gasly üçlüsü puan almayı başardı.

Verstappen ikinci olup podyuma çıkarken, Perez beşinci ve Gasly 10. oldu.

Tanabe, Mercedes'in bir paket olarak İspanya'da Red Bull-Honda'dan “daha iyi performans gösterdiğini” kabul ediyor.

"Max, başlangıcın hemen ardından Lewis'i geçti ve başlangıçtan yarışın son bölümüne kadar önde gitmeye devam etti."

“Fakat Hamilton, çift pit stop stratejisiyle beraber Max'i büyük bir süratle yakaladı ve sona doğru liderliği aldı."

"Hamilton ve Mercedes kombinasyonu, güç ve strateji anlamında Red Bull-Honda'dan daha iyi performans gösterdi."

Mercedes ilk dört yarışın ardından her iki şampiyonada da ilk sırada yer alıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images