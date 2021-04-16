Honda, Tsunoda'nın güç ünitesinde değişiklik yaptı

Değişiklik haberi, bugün öğle saatlerinde geldi ve Tsunoda'nın hem kontrol elektroniği hem de enerji depolama ünitelerinin değiştirildiği duyuruldu.

Bu, Tsunoda'nın henüz ikinci yarışta yeni üniteye geçtiği anlamına geliyor.

Kurallara göre takımlar, yıl boyunca sadece iki kontrol elektroniği ve iki enerji depolama ünitesi kullanabiliyor. Haliyle Tsunoda epey dezavantajlı duruma düşecek.

Honda'dan yapılan açıklamada, Tsunoda'nın bu iki ünitesine ait verilerde bazı anormallikler keşfedildiğine ve pist üstü süresini kaybetmemek amacıyla, kontrol amaçlı bu ünitelerin değiştirildiğine yer verildi.

Ancak Honda, Bahreyn GP'den önce hem Pierre Gasly hem de Sergio Perez'in de bu iki ünitesini değiştirmişti.

Yani dört Honda motorlu araçtan üçü, daha henüz ikinci yarışta ikinci ünitelere geçmiş oldu.

Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansın başında da güç ünitesinde herhangi bir değişiklik yapılmayan Max Verstappen yolda kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images