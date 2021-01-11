Honda, Tsunoda'nın Formula 1'deki başlangıcı konusunda heyecanlı

2021 sezonunda AlphaTauri ile yarışacak olan Yuki Tsunoda, 2014'ten sonra F1'de yarışan ilk Japon olacak.

Takuma Sato'dan sonra Honda'nın desteklediği ilk Japon F1 pilotu olacak Tsunoda, Formula 2'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Japon sürücü, Avrupa'da çok kısa bir süredir yarışmasına rağmen neredeyse hiç zorluk çekmedi ve Formula 3'teki performansı da gayet iyiydi.

Hem Red Bull hem de Honda tarafından desteklenen Tsunoda, özellikle Honda'yı epey heyecanlandırmış durumda.

Masashi Yamamoto şöyle konuştu: “Yeni Formula 1 sezonuyla ilgili en çok sabırsızlandığım şeylerden biri Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri'deki başlangıcı olacak."

“Bir Japon Formula 1 sürücüsünün ortaya çıkması, Honda'nın uzun zamandır peşinde olduğu bir hayaldi ve yeteneklerinin fark edilmesinden ötürü çok memnunuz."

"Formula 4'te yarıştığı günlerden bu yana ona destek veriyoruz. İyi bir temel hıza, mükemmel adaptasyon kabiliyetine ve agresif bir sürüş stiline sahip. O, çok iyi bir sürücü."

"Formula 2'deki ilk sezonunda üçüncü oldu ve o sınıfta ilk kez yarışan biri için çok iyi bir iş yaptı."

"Suzuka Pisti Yarış Okulu ve Tsunoda'nın yetenekleri bir araya geldiğinde güzel sonuçlar ortaya çıktığını düşünüyorum. Onunla neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Avrupa'da yani alışık olduğundan tamamen farklı bir kültürdeki henüz ikinci yılında dünya çapında takdir görüyor. Honda olarak süper lisans aldığı için çok mutluyuz."