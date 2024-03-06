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Honda: "Tsunoda'nın bu yıl kendisini kanıtlaması gerekiyor"

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, Yuki Tsunoda'nın bu yıl kendisini iyi şekilde kanıtlaması gerektiğini belirtiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, Yuki Tsunoda'yı yumrukladı, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, Yuki Tsunoda'yı yumrukladı, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı

Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Bahreyn yarışı sırasında Daniel Ricciardo'nun öne geçmesini isteyen İtalyan takımla sert şekilde tartıştı ve finişten sonra neredeyse takım arkadaşıyla çarpışıyordu.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, Red Bull'un Japon pilottan bu sezon iyi sonuçlar almasını beklediğini söyledi.

Görünüşe bakılırsa Tsunoda için 2025 koltuğu pek de garanti değil.

Watanabe, "2025 sonuna kadar Red Bull ile çalışmaya devam edeceğiz ve eğer Yuki kazanabilecek bir yarışçı olduğunu kanıtlarsa, onu takımda görmek isteyeceklerdir."

"Red Bull ile yapılan düzenli toplantılarda bana Yuki'nin geleceğinin bu yılki sonuçlarına bağlı olduğunu söylüyorlar. Ondan yüksek beklentileri var. Bence Yuki podyumda olmalı."

"Tabii ki podyum  kelimesini kullanmadılar ama bir sürücü öndeki takımlarda yarışmayı bekliyorsa, bu seviyeye çıkmalı. Yuki'nin bunu yapabileceğine inanıyorum." dedi.

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Honda, 2026 yılında Aston Martin takımının güç ünitesi  tedarikçisi olacak.

Watanabe bu durumun Tsunoda için hiçbir şeyi garanti etmediğini söyledi.

"Yuki'ye kendi programına göre hareket etmesini ve Honda'ya odaklanmamasını söyledim."

"Aston Martin ile 2026'da yeni bir ortaklığa başlayacak olmamız, bir Honda sürücüsünün Aston Martin'e geçeceği anlamına gelmiyor."

"Desteklediğimiz sürücülerin hangi takımda olurlarsa olsunlar başarılı olması çok önemli. Ancak elbette birlikte başarıya ulaşırsak bu da harika olur."

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