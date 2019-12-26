Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor

Japon üretici, Red Bull’la ilk yılında üç galibiyet, iki pole pozisyonu elde etti ve dayanıklılık sorunlarıyla hiç yarış dışı kalmadı.

Honda’nın, grid cezası almadan bir seneyi tamamlayabileceğini hâlâ kanıtlaması gerekmesine rağmen, dayanıklılık ve performanstaki kazanımları rekabetçilik anlamında takımı çok daha ciddi hale getirdi.

Honda’nın Red Bull’la iş birliği, geçen sene kardeş takım Toro Rosso’ya motor sağlamasıyla başlamıştı. Ancak ana takımla geçirilen bir sene, gelişen dayanıklılığın ekstra faydalarını ortaya çıkarttı ve ne konuda daha fazla çaba harcaması gerektiği konusunda üreticiye daha fazla fikir verdi.

Motorsport.com’a konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, “Sıralama turlarında önceliğin ne olduğunu ve nasıl yarış kazanılacağını öğrendiğimize inanıyorum.”

“Japonya’daki ekipten, gelişmek için bazı önemli noktalara odaklanmalarını istiyorum. Çok şey öğrendik.”

“Diğer taraftan, dayanıklılık bu sene yeterince mükemmel değildi. Ancak geçen seneden beri çok daha iyiye gidiyor. Bu da, olumlu şeyler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor.”

“Daha önceden toparlanma testi olan birçok şey üzerinde çokça zaman harcıyoruz.”

“Artık performansımızı geliştirmek için daha fazla zaman harcayabiliriz. Daha sonra her alanda daha ayrıntılı düşünebiliriz.”

“Bu sene sadece Red Bull ile değil, Toro Rosso ile de olumlu gelişim gösterdik.”

“Bu proje için çalışan herkes ve Honda’da çalışanlar için çok iyiydi. Bu ivmeyi gelecek sene için de korumak istiyorum.”

“Şampiyonluk için savaşma hedefimize ulaşmak için daha fazla zorlamalıyız.” ifadelerini kullandı.