Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor

paylaşım
yorumlar
Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Ara 2019 11:22

Honda’nın gelişen dayanıklılığı, Japon üreticinin “toparlanma” çalışmalarıyla dikkatini dağıtması yerine performans gelişimine daha fazla zaman ayırmasını sağlamış.

Japon üretici, Red Bull’la ilk yılında üç galibiyet, iki pole pozisyonu elde etti ve dayanıklılık sorunlarıyla hiç yarış dışı kalmadı.

Honda’nın, grid cezası almadan bir seneyi tamamlayabileceğini hâlâ kanıtlaması gerekmesine rağmen, dayanıklılık ve performanstaki kazanımları rekabetçilik anlamında takımı çok daha ciddi hale getirdi.

Honda’nın Red Bull’la iş birliği, geçen sene kardeş takım Toro Rosso’ya motor sağlamasıyla başlamıştı. Ancak ana takımla geçirilen bir sene, gelişen dayanıklılığın ekstra faydalarını ortaya çıkarttı ve ne konuda daha fazla çaba harcaması gerektiği konusunda üreticiye daha fazla fikir verdi.

Motorsport.com’a konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, “Sıralama turlarında önceliğin ne olduğunu ve nasıl yarış kazanılacağını öğrendiğimize inanıyorum.”

“Japonya’daki ekipten, gelişmek için bazı önemli noktalara odaklanmalarını istiyorum. Çok şey öğrendik.”

“Diğer taraftan, dayanıklılık bu sene yeterince mükemmel değildi. Ancak geçen seneden beri çok daha iyiye gidiyor. Bu da, olumlu şeyler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor.”

“Daha önceden toparlanma testi olan birçok şey üzerinde çokça zaman harcıyoruz.”

“Artık performansımızı geliştirmek için daha fazla zaman harcayabiliriz. Daha sonra her alanda daha ayrıntılı düşünebiliriz.”

“Bu sene sadece Red Bull ile değil, Toro Rosso ile de olumlu gelişim gösterdik.”

“Bu proje için çalışan herkes ve Honda’da çalışanlar için çok iyiydi. Bu ivmeyi gelecek sene için de korumak istiyorum.”

“Şampiyonluk için savaşma hedefimize ulaşmak için daha fazla zorlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Galeri: Verstappen'in Avusturya'da kar üzerinde yaptığı sürüş

Önceki haber

Galeri: Verstappen'in Avusturya'da kar üzerinde yaptığı sürüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Galeri: Verstappen'in Avusturya'da kar üzerinde yaptığı sürüş

47dk
2
Formula 1

Vettel: "Binotto, Arrivabene'den çok farklı"

2s
3
Formula 1

Hamilton, son 10 yılın en çok para kazanan sporcuları arasına girdi

4
Formula 1

Hamilton: "Geride kalan yıllar beni daha olgun yaptı"

3s
5
Formula 1

Vettel: "Lastikler bizi diğerlerinden daha fazla etkiledi"

Son Videolar

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:18
Formula 1

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri 08:24
Formula 1

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor
F1

Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor

Galeri: Verstappen'in Avusturya'da kar üzerinde yaptığı sürüş
F1

Galeri: Verstappen'in Avusturya'da kar üzerinde yaptığı sürüş

Horner: "Albon'la yer değiştirmek Gasly için en iyisiydi"
F1

Horner: "Albon'la yer değiştirmek Gasly için en iyisiydi"

Vettel: "Binotto, Arrivabene'den çok farklı"
F1

Vettel: "Binotto, Arrivabene'den çok farklı"

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"
F2

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.