Honda, start sorunlarının çözüldüğünden emin

Bu sene Red Bull ile şampiyonluk için yarışmak isteyen Honda’nın yeni güç ünitesi, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Barcelona testlerinde hızlı ve dayanıklı görünmüştü.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, genel performans gelişiminin yanı sıra 2019’daki startlarda yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geçen sezon Honda motorunun agresif motor haritalaması, bazı yarışların startında sürücülerin çok fazla patinajda kalmalarına sebep olmuştu.

Motorsport.com’a konuşan Tanabe, “Starttaki kalkış çok önemli. Eğer pole pozisyonunu aldıysanız, bunu kaybetmeniz çok kolaydır.”

“Geçen sezon boyunca kalibrasyonların sağlamlığını kontrol etmek için bu performans üzerinde çalıştık. Bu alanı geliştirmeye çalışıyorduk ve artık kalkış performansından da eminiz.” dedi.

Tanabe, diğer üreticilere göre Honda’nın nasıl olduğunu değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtmesine rağmen, kış aylarında iyi bir gelişim kaydettiklerini düşünüyor.

“Bu, Red Bull’la ikinci, Toro Rosso (AlphaTauri) ile üçüncü sezonumuz. Red Bull Technology ile birlikte çalışıyoruz ve onların Red Bull ve AlphaTauri ile bir birlikteliği var.”

“Şasi kurulumu paketlemesi için Red Bull Technology ile yakından çalışıyoruz ve her iki takımla da paketleme konusunda geçen yıla göre daha fazla zaman harcayabiliriz. Bu iyi bir şey.”

“Daha sonra güç ünitesinin performansı ve dayanıklılığında, yüksek performans modları ve yarış mesafesi konusunda her zaman bir uzlaşma bulmak için çalışıyoruz. Odaklanmamız gereken çok fazla unsur var, ancak bu sene için en büyük üç unsur performans, dayanıklılık ve paketleme.”

AlphaTauri, paketleme konusunda Honda’nın attığı “büyük adımı” övmüştü. Tanabe bu konuda, “Bu büyük bir adım değildi, ancak belki de tasarımcılar büyük bir adım attı. Bu ince ayarlamalarla ilgiliydi. Paketlemeyi geliştirmek için takımlarla çok sıkı çalıştık.” dedi.

Honda’nın, kış testlerini istediği gibi geçirip geçirmediği sorulduğunda ise Tanabe, “Evet. Geçen seneden daha iyi olduğuna inanıyorum.” cevabını verdi.