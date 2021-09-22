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Formula 1 Haberler

Honda, Spa'ya getirdiği yeni güç ünitesi güncellemesinin detaylarını açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda, geçen ay Spa'da Max Verstappen'in aracı taktığı yeni enerji depolama ünitesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve bunun da şampiyonluk savaşına güçlü şekilde dönmelerini sağladığını düşünüyor.

Honda, Spa'ya getirdiği yeni güç ünitesi güncellemesinin detaylarını açıkladı

Honda, McLaren, Red Bull ve AlphaTauri ile çalıştığı yedi sezonluk bir dönemin ardından, 2021'in sonunda spora veda edecek.

Red Bull, takımlar şampiyonası için Mercedes'le kıyasıya bir rekabet halinde ve sezon sonunda şampiyon olup Japon üreticiye şampiyonlukla veda edebilir.

Honda, başlangıçta 2022 sezonu için planlanan bir dizi güç ünitesi güncellemesini, 2021 yılına çekmek için çaba gösterdi ve böylelikle hem Red Bull hem de AlphaTauri'nin bu yılki ilerlemesine katkı sağladı.

İleriye doğru atılan son adım ise, yıllar süren çalışmaların ardından Verstappen'in aracına takılan yeni bir enerji depolama ünitesiydi. Bu güncelleme, Belçika Grand Prix'si hafta sonunda RB16B'ye takıldı. Mevcut kurallar çerçevesinde her bir güç ünitesi parçası, sezon içerisinde bir kez güncellenebiliyor.

Honda, çarşamba günü Rusya GP öncesi yaptığı açılamada, enerji depolama ünitesine getirdikleri yeni güncellemeyi, iki yarış önce Spa'da kullanmaya başladıklarını duyurdu.

Honda'nın güç ünitesi gelişim şefi Yasuaki Asaki, "Bu yeni enerji depolama ünitesi, birkaç yıllık bir projeydi ve enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra, önemli bir ağırlık tasarrufu sağlamayı amaçlıyordu."

"Honda F1, şirketin spordaki son sezonu için daha hafif, daha düşük dirençli, daha verimli ve ultra güçlü  bir batarya hücresine sahip olan yeni enerji depolama ünitesini, sezonun ikinci kısmının başlangıcı için tam zamanında sunmayı başardı."

"Mercedes'i yenmek ve 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den ayrılmadan önce şampiyon olmak gibi nihai hedefimize ulaşmak için, performans artışına ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik."

"Sonuç olarak yeni enerji depolama ünitesini normalde 2022 için tanıtmayı planlarken, tam da bu sebeple önemli ölçüde öne çektik ve 2021 sezonuna getirdik." dedi.

Verstappen, şiddetli yağmur nedeniyle güvenlik aracı arkasında atılan iki turun ardından sona eren Spa yarışı öncesinde pole pozisyonu kazanmıştı. Zandvoort'ta kazanan Verstappen, ayrıca Hamilton'la temas yaşayıp yarış dışı kalmadan önce de Monza'daki yarışa pole pozisyonundan başladı.

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