Honda son seneleri için "geliştirmeyi hızlandırmış"

Japon üretici 2015 yılında gride eri döndü ve McLaren ile geçirdiği zor birkaç sezonun ardından, daha önce Toro Rosso olarak bilinen AlphaTauri ve Red Bull için tedarikçi olarak yeniden üst sıralara dönmeyi başardı.

Yine de şirket, 2021 sezonunun sonunda F1 operasyonunu tamamlamayı ve mülkiyet haklarını Red Bull’a devretmeyi kararlaştırdı.

Kalıcı ayrılışın nasıl bir sonuç doğuracağı henüz belirsizliğini koruyor fakat teknik direktör Toyoharu Tanabe, yine de seriyi zirvede bırakmak istediklerini söylüyor.

Autosprint’e konuşan Tanabe, “Bu, motor sporlarının en üst seviyesindeki son senemiz olacak ve Formula 1’den etkileyici bir şekilde ayrılmak istiyoruz.”

“Sakura ve Milton Keynes fabrikalarındaki tüm mühendisler, bunun olabilmesi adına sıkı bir biçimde çalışıyor. 2021 için hem Red Bull hem de AlphaTauri’yle olabilecek en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz.” dedi.

2022’de büyük regülasyon değişikliği devreye gireceğinden, birçok takım ve üretici gelişim açısından, önümüzdeki sezondansa bir sonraki sezona odaklanmış durumda.

Tanabe, regülasyon değişikliğinin 1 sene erteleneceği açılandıktan sonra Honda’nın da ilk planının bu yönde olduğunu fakat Formula 1’deki son yılları olacağı açıklandıktan sonra sezona tam gaz girmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Tanabe, “Kimse koronavirüs konusunda konuşmuyorken bizim de planımız yeni motoru 2021’de kullanmaktı.”

“Fakat sonrasında pandemi oldu, karantina süreci oldu ve biz de yeni motoru 2022’de tanıtma kararı aldık.”

“Grup yönetimi ise 2021’in sonunda Formula 1’den ayrılma kararı aldı, dolayısıyla biz de planlarımızı tekrar değiştirdik ve geliştirmeyi hızlandırdık.”

“Tüm bu değişikliklerle zamanlamayı tutturmak kolay olmadı fakat bunu başardık. Veda etmeden önce en iyimizi ortaya koymak istiyoruz.” dedi.

Honda tarafından, özellikle güç ünitesinin kendisine ve kullanılacağı 2 farklı araçta göstereceği uyuma odaklanılmış.

Bu konuda Tanabe şu sözleri söyledi: “Performansımızı ve stabilitemizi artırmak için ısı motorunda, turboda ve enerji geri kazanım sisteminde çalışmalarda bulunduk. Motorun araçta daha iyi yerleştirilmesi için de çalıştık.”

Sezon öncesi testleri Honda için cesaret verici bir şekilde geçti. Hem Red Bull hem de AlphaTauri testleri sorunsuz bir şekilde ve hızlı turlar atarak tamamladı.