Honda: "Sıralama modu yasağı ertelenebilir"

FIA, F1 takımlarını Belçika GP'den itibaren sıralamalarda yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirmişti.

Buna göre sıralamalarda ekstra güç sağlayan motor modlarına izin verilmeyecek.

Mektupta açık bir şekilde FIA'nın hem sıralamalarda hem de yarışta aynı motor modlarının kullanılmasını istediği belirtildi.

Bu mektubun doğrudan kural koyuculuk özelliği bulunmuyor ancak önümüzdeki günlerde bu kuralın Belçika GP'den itibaren hayata geçmesi için teknik direktif yayınlanacağı söyleniyor.

Konu hakkında konuşan Honda F1'in teknik patronu Toyoharu Tanabe, böyle bir hamle için erken olduğunu düşünüyor.

Tanabe, "Belçika Grand Prix'sindeki yedinci yarıştan itibaren sıralama modunun yasaklanacağı açıklandı. Bu kısıtlamaların detayları değerlendiriyoruz ve Honda mühendisleri de bu süreçte yer alıyor."

"Uyulması gereken FIA kurallarından bahsediyoruz. Mühendisler bunu yapabilir, ancak uygulamayı kontrol etmek imkansız. Takımların ve üreticilerin genel görüşüne göre, böyle kısıtlamalar getirmek için henüz çok erken."

"Yönetmelikleri, nasıl takip edileceğini ve üreticilerin ne düşündüğünü konuşacağız. Bunu yapabiliriz ama takip etmek neredeyse imkansız. Takımlar ve üreticilerin görüşü birleşirse o zaman Belçika'da olacak ama olmazsa ertelenebilir."

"Her şey ayrıntılara, kısıtlamaların temeline ve bunların nasıl takip edileceğine bağlı."

"Bunun güç dengesini nasıl etkileyeceğinden emin değilim. Mercedes hız kaybederse elbette bizim için iyi olur, ancak bunun olacağından pek emin değilim." dedi.