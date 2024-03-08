Honda, "şimdilik" Horner davası hakkında yorum yapmayacak

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner'ın dahil olduğu dava kaldığı yerden devam ediyor.

Red Bull'un yürüttüğü iç soruşturma sonucunda aklanan Horner'la ilgili kanıtlar geçtiğimiz hafta sızdırıldı ve Jos Verstappen de takım patronunu istifaya çağırdı.

Sonrasında Horner'ı suçlayan kadın çalışan açığa alınırken Horner da artık konunun kapanması çağrısında bulundu.

Elbette Red Bull'un partnerleri de Horner davasını yakından takip ediyor.

2026'da Red Bull ile çalışacak olan Ford, daha önce Avusturyalı ekipten bir açıklama beklediklerini duyurmuştu.

Şimdi gözler Red Bull'un mevcut partneri Honda'ya çevrildi.

BBC, bu konuda Honda sözcüsüyle iletişime geçti fakat Japon üretici "şu noktada yorum yapmayacağını" belirtti.

Bir Honda sözcüsü, konu hakkında şöyle konuştu: "Şu anda davanın tüm ayrıntılarına sahip değiliz."

"Honda, tam olarak bundan ötürü ayrıntılı yorum yapabilecek durumda değil."

"Mümkün olan en kısa sürede tam bir açıklama bekliyoruz."