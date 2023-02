Birçok takım, 2026 için Honda ile görüşmeye başlamış!

2021 sezonunun ardından F1'den ayrılma kararını kısa süre içinde iptal eden Honda, 2026'da devreye girecek yeni kurallara ilgi duyduğunu resmen beyan eden altı üreticiden biri konumunda.

Ancak takımın mevcut ortağı Red Bull yeni dönem için Ford ile anlaştı, dolayısıyla Honda'nın diğer seçenekleri değerlendirmesi gerek.

Pazartesi günü Japonya'da düzenlenen sezon öncesi basın toplantısında konuşan Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, şirketin F1'in gidişatı konusunda 'meraklı' olduğunu ve takımlarla potansiyel bir anlaşma konusunda diyalog başlattıklarını söyledi.

Watanabe, "Formula 1 büyük ölçüde elektrifikasyona doğru kayıyor ve karbon nötrlüğü Honda'da şirket çapında hedefimiz."

"F1'in gelecekteki yönünün hedefimizle uyumlu olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle bir üretici olarak ilgimizi beyan ettik. Serinin nasıl görüneceğini merak ediyor ve yakından takip etmek istiyoruz."

"İlgi beyanımızın ardından çok sayıda F1 takımı bizimle temasa geçti. Şu an için F1'in nereye gittiğini yakından takip etmek ve işlerin nasıl gittiğini görmek istiyoruz.

"Şimdilik F1'e geri dönüp dönmeyeceğimiz konusunda somut bir kararımız yok; ancak, teknolojik gelişim açısından bakıldığında, bunun F1'in bir parçası olduğunu bilmenin bize yardımcı olacağını düşünmekteyiz." dedi.

2026'dan itibaren Red Bull ile devam etme tartışmalarının neden başarısız olduğu sorusuna Watanabe şu yanıtı verdi: "Bu bir başarısızlık değildi. Bunu hiçbir zaman bir başarısızlık olarak görmedik."

"Teknik bir ortak olarak Red Bull ile her zaman iletişim halindeyiz. Dolayısıyla, tartışmaya devam ettiğimiz pek çok konu var."

"Ancak bu diyalog sonucunda, bu ortaklığı 2025'ten sonra sürdürmemeye karar verdik. Bu kadar basit." dedi.

Honda'nın F1'de kalması için en gerçekçi seçenekler McLaren ve Williams gibi duruyor, zira her ikisi de başka bir üreticiyle yakın ilişki sahibi olmayan garaj takımları.

Geçtiğimiz hafta MCL60'ın lansmanında konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, takımının uzun vadeli motor planlarını değerlendirdiğini ancak karar vermek için acele etmediğini söyledi.

Brown, "2026 ve sonrasında ne yapmak istediğimize karar vermek için biraz zamanımız var. Bu kadar çok üreticinin spora girmesinin F1 için heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Bence bu, spordaki büyümeyi ve heyecanı gösteriyor.

"Hangi güç ünitesinin kullanılacağı, Andrea [Stella, takım patronu] ve benim yavaş yavaş gözden geçirme sürecinde olduğumuz bir şey. Çok acelemiz yok, şu an Mercedes ile çok mutluyuz."

"Bu yüzden bir karar vermeden önce önümüzdeki bir yıl içinde işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Honda logo on the engine cover of the Max Verstappen Red Bull Racing RB15

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images