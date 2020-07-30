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Formula 1 / Son dakika

Honda, Silverstone'da "zor bir yarış" bekliyor

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Honda, Silverstone'da "zor bir yarış" bekliyor
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 15:30

Honda'dan Toyoharu Tanabe, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışının kendileri için zor geçeceğini belirtti.

Red Bull, geçen yıl Silverstone'da zorlu bir hafta sonu geçirdi ve galibiyet mücadelesinde yer alamadı.

Avusturyalı ekibin motor tedarikçisi Honda'dan Toyoharu Tanabe, bu yıl da Silverstone yarışının zor geçeceğini kabul etti.

"Sezonun başlangıcı için uzun süre beklemek zorunda kaldık, ancak ilk üç yarış sona erdi ve şimdi sıradaki üç yarışa başlıyoruz. Yarış ekibimiz Macaristan'dan Milton Keynes'deki Honda F1 fabrikasına geri döndü ve geçen hafta sonu yarış olmadığı için, herkes birkaç stresli haftadan sonra biraz dinlenebildi."

"İlk üç yarışta Red Bull Racing ile birlikte, iki kez ilk üçe girdik. Ama aynı zamanda rakiplerimizin gözle görülür şekilde arkalarında olduğumuzu görüyoruz, bu yüzden bu farkı ortadan kaldırmak için takımla çalışmaya devam ediyoruz."

"Sakura fabrikasındaki uzmanlarımız, ilk üç yarışta karşılaştığımız sorunlara çözümler geliştirmenin yanı sıra, güç ünitelerinin çalışma şeklini analiz ve optimize ediyorlar."

"Çoğu sürücü Silverstone'u en sevdikleri pistlerden biri olarak görüyor çünkü çok hızlı ve çok ilginç virajlar var. Araç ve güç ünitesi burada çok zorlu bir testten geçiyor. İlk üç yarışta çok şey öğrendik ve önümüzdeki hafta sonu bu deneyimi kullanacağız."

"Geçen yıl İngiltere yarışı kolay değildi ve bir olay yüzünden podyumu kaçırdık. Bu yıl yine zor zamanlar geçireceğimize inanıyoruz, ancak iki ekibimizle birlikte mümkün olduğunca aktif şekilde zorlayacağız."

 
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Editör Kemal Şengül

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