Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

2015 yılında McLaren'la Formula 1'e geri dönen Honda, 2018'den bu yana Toro Rosso/Red Bull takımlarına motor sağlıyor.

Japon üretici, 2021'in ardından spordan çekilme kararı aldı ve bunu, tam da rekabetçi olmaya başladıkları bir dönemde yapacaklar.

Red Bull geçen yıl şampiyonayı ikinci sırada bitirdi ve 2021'de şampiyonluk savaşında olmayı hedefliyor.

Honda'dan Masashi Yamamoto, bu durum göz önüne alındığında ayrılacakları için üzgün olduğunu belirtti.

Yamamoto, "2021'in ardından artık Formula 1'de yarışamayacak olmamız gerçekten üzüntü verici."

"Ancak buna olumlu şekilde bakmalıyız çünkü önümüzde mücadele edebileceğimiz bir yıl daha var. 2020'de rakiplerimizin çıtayı ne kadar yukarı taşıdığını gördük."

"Bu yıl rakiplerimizi yenebilmek için 24 saat durmadan çalışıyoruz. Honda'ya %100 güveniyorum ve hem Red Bull hem de Alpha Tauri'nin çok istekli olduğunu biliyorum."

"Artık yeni yıla girdiğimize göre, programımız üzerinde tam gaz çalışıyoruz. 2021'de daha da fazla başarı istiyoruz ve zorlamaya devam edeceğiz."

"Bu nedenle son ana kadar taraftarların desteğini arkamızda görmek istiyoruz." dedi.