Honda, şampiyonluğun ardından Formula 1'den "mutlu" ayrılıyor

Pazar günü Yas Marina pistinde gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sinde, Red Bull tarafında büyük mutluluk vardı çünkü Red Bull yıllar sonra şampiyonluğa ulaşmıştı, hem de Honda dönüşünden sonraki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Honda, 2015'te spora dönmesinin ardından çok zor zamanlarla karşı karşıya kaldı ve bu yüzden şampiyonluğun değeri çok fazlaydı.

Honda'dan Yamamoto, şampiyonluğun ardından şöyle dedi: "Her zaman Red Bull Racing ile üç yıl içinde dünya şampiyonu olmak istediğimizi söyledik ve şu anda sahip olduğumuz şey tam olarak bu."

Honda, 2022 için planladığı güç ünitesini, spordan ayrılacağı için bir yıl erken getirdi ve bunun da meyvelerini almış oldu.

Yamamoto, "Kolay olmasa da şampiyon olacağımıza her zaman inandık."

"Bu yarışta, bir güvenlik aracı olmasını umuyordum ve öyle oldu, fakat gergin bile değildim. Çünkü o son bölümde Max'in yapabileceği şeyi ve başarılı olacağını biliyordum."

"Artık bu sayfanın sonuna geldik. Formula 1'deki zamanımız göz açıp kapatıncaya kadar geçip gitti. Misyonumuza ulaştık ve belirlenen üç yıllık süre içinde ana hedefe ulaştık."

"Şahsen bu benim çalışma hayatımın en önemli olayı ve asla unutmayacağım bir gün..."

"Max Verstappen'in şampiyonluğu almasına yardım ettiğimiz için, bu projenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat eğer taraftarların zihinlerinde ve kalplerinde, uzun süre yaşayacak şekilde ve ilham kaynağı olacak şekilde kazanabilirseniz, bunun daha da büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum."

"Şirketimiz şu anda farklı bir yönde ilerlemesine rağmen, bu gerçekleşmeden önce sahip olduğumuz teknolojinin en üst seviyede olduğunu gösterebildik."

"Buna ek olarak, zor zamanlarda bile asla pes etmedik. Bu da onu asla unutmayacağımız bir deneyim haline getiriyor."