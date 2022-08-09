Honda, Mercedes'in bu yıl geride kalmasına şaşırmış

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Milton Keynes merkezli takım, bitime dokuz yarış kala takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 97 puan önünde yer alırken, Max Verstappen de sürücüler şampiyonasında 80 puanlık bir avantaja sahip.

Red Bull'un elde ettiği başarıda, 2021'in sonunda resmi olarak Formula 1'den çekilmesine rağmen, arka planda Red Bull'a destek olmaya devam eden Honda'nın da büyük payı var.

Bu nedenle Honda, sporla yakından ilgilenmeyi devam ediyor ve Red Bull'un şimdiye kadar kazandığı başarılar, beklentileri aşmış durumda.

Honda'nın F1 projesini yöneten Yasuaki Asaki, Mercedes'in bu kadar zorlanmasını beklemediklerini de ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Asaki, "Mercedes'in gerçek potansiyelini hemen gösterememiş olması benim için büyük bir sürpriz oldu." "Elbette Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyordum ama şampiyonluk savaşının doğrudan Red Bull ve Ferrari arasında geçeceğini düşünmemiştim." "Genel anlamda bakarsak Red Bull şu anda Ferrari'den daha az hata yapıyor." "İki takım arasındaki puan farkı, normal şartlarda olması gerekenden daha büyük. Şu anda her iki şampiyonluk için de savaşabileceğimiz bir konumdayız, bu yüzden savaşmaya devam ediyoruz." "Sezon başında bazı sorunlarımız vardı ama onları çözdük. Sanırım bu sayede bugün bulunduğumuz yerdeyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images