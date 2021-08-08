Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Japon üretici, 2021’in sonunda Formula 1’den ayrılacak ve Red Bull ile AlphaTauri’ye güç ünitesi tedarik etmek için Red Bull Powertrains’i kuracak.

Fakat Red Bull’un talebi üzerine 2022 için motorları, Honda’nın Sakura fabrikasında üretilecek ve bu Avusturyalı ekibin “geçiş yılı” olacak.

Honda Formula 1 Yöneticisi Masashi Yamamoto, BBC Sport’a verdiği demeçte, Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko ve AlphaTauri takım patronu Tost’a “müteşekkir oldukları” için Red Bull’un teklifini geri çevirmediklerini söyledi.

Yamamoto, “Onlar [Marko ve Tost], Honda’ya inandılar ve bu yüzden, bunun karşılığını vermemiz gerekiyordu.”

“Bu yıl 31 Aralık'ta, F1 projemiz sona erecek. Fakat Red Bull ve AlphaTauri’den bir talep aldık ki bu çok güzel, [önümüzdeki sezon] rekabetçi olmak için birlikte çalışmamızı istediler.”

“Bu nedenle, onların bu rekabetçiliği sürdürebilmesi için nasıl ortaklaşa çalışabileceğimizi tartışıyoruz.” yorumlarını yaptı.

Honda’nın Formula 1 mühendisleri ise bundan sonra, “sıfır karbon projesine” odaklanmaya başlayacak. Ancak Mercedes ve Red Bull arasındaki kıyasıya mücadele nedeniyle bazı mühendisleri 2022’de de Formula 1 tarafında çalışmaya devam edecek çünkü 2022’de bu geçiş dönemini doğru bir şekilde tamamlayabilmek için az zamanları olacak.

Yamamoto, “Bu sene şampiyonluk için mücadele ettiğimiz için takımlara [Red Bull ve AlphaTauri’ye] bilgi vermek konusunda yeterli zamanımız olmayacak.”

“Zaman açısından bunu bu sene yerine, önümüzdeki sene yapmamız daha mantıklı olacak.”

“Çoğu mühendisimiz, bir sonraki projemiz olan sıfır karbon projesine yönelecek. Bu yüzden, önümüzdeki sene Red Bull’u desteklemek için ne kadar personelimizi görevlendireceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yamamoto, mühendislerin "başarıdan ve başarısızlıktan çok fazla deneyim kazandığını" da belirtti. Bu nedenle Honda, 2021 motorunu yapmadan önce gerekli bilgiye ve deneyime sahipti.

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "İki yıl önce Red Bull’la birlikte bizim güç ünitemizi onların şasilerine yerleştirdik.”

"Talep ettikleri her şeyi yapamayız ancak şasi ve güç ünitesinin entegrasyonu iyi bir gelişme gösterdi."

"Honda tarafında da performans açısından iyi bir gelişme kaydettik. Hem içten yanmalı motorda hem de elektrik performansında ilerleme kaydettik.” dedi.

Honda’nın 2021’de oldukça geliştiğini bir diğer alan ise düzlük hızıydı. Bu, genel performans açısından Honda'nın motorunu, Mercedes'e çok yaklaştırdı.

Tanabe, "Önceki yıllarda Honda'nın her zaman düzlüklerin sonunda hız kaybettiğini görüyorduk.”

"Bu, tur zamanı ve aynı zamanda geçişler için bir eksiklik oluşturuyordu. Güç ünitesindeki zayıflığımız buydu. Bu yüzden, bunu diğer rakiplere çok daha yakın bir hale getirmeye çalıştık." diye ekledi.