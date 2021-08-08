Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor Sonraki / Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış
Formula 1 Haberler

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Ekleyen:

Honda, Helmut Marko ve Franz Tost’a “müteşekkir oldukları için” Red Bull’un 2022 motoru talebini kabul etmek zorunda hissetmiş.

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Japon üretici, 2021’in sonunda Formula 1’den ayrılacak ve Red Bull ile AlphaTauri’ye güç ünitesi tedarik etmek için Red Bull Powertrains’i kuracak.

Fakat Red Bull’un talebi üzerine 2022 için motorları, Honda’nın Sakura fabrikasında üretilecek ve bu Avusturyalı ekibin “geçiş yılı” olacak.

Honda Formula 1 Yöneticisi Masashi Yamamoto, BBC Sport’a verdiği demeçte, Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko ve AlphaTauri takım patronu Tost’a “müteşekkir oldukları” için Red Bull’un teklifini geri çevirmediklerini söyledi.

Yamamoto, “Onlar [Marko ve Tost], Honda’ya inandılar ve bu yüzden, bunun karşılığını vermemiz gerekiyordu.”

“Bu yıl 31 Aralık'ta, F1 projemiz sona erecek. Fakat Red Bull ve AlphaTauri’den bir talep aldık ki bu çok güzel, [önümüzdeki sezon] rekabetçi olmak için birlikte çalışmamızı istediler.”

“Bu nedenle, onların bu rekabetçiliği sürdürebilmesi için nasıl ortaklaşa çalışabileceğimizi tartışıyoruz.” yorumlarını yaptı.

Honda’nın Formula 1 mühendisleri ise bundan sonra, “sıfır karbon projesine” odaklanmaya başlayacak. Ancak Mercedes ve Red Bull arasındaki kıyasıya mücadele nedeniyle bazı mühendisleri 2022’de de Formula 1 tarafında çalışmaya devam edecek çünkü 2022’de bu geçiş dönemini doğru bir şekilde tamamlayabilmek için az zamanları olacak.

Yamamoto, “Bu sene şampiyonluk için mücadele ettiğimiz için takımlara [Red Bull ve AlphaTauri’ye] bilgi vermek konusunda yeterli zamanımız olmayacak.”

“Zaman açısından bunu bu sene yerine, önümüzdeki sene yapmamız daha mantıklı olacak.”

“Çoğu mühendisimiz, bir sonraki projemiz olan sıfır karbon projesine yönelecek. Bu yüzden, önümüzdeki sene Red Bull’u desteklemek için ne kadar personelimizi görevlendireceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yamamoto, mühendislerin "başarıdan ve başarısızlıktan çok fazla deneyim kazandığını" da belirtti. Bu nedenle Honda, 2021 motorunu yapmadan önce gerekli bilgiye ve deneyime sahipti.

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "İki yıl önce Red Bull’la birlikte bizim güç ünitemizi onların şasilerine yerleştirdik.”

"Talep ettikleri her şeyi yapamayız ancak şasi ve güç ünitesinin entegrasyonu iyi bir gelişme gösterdi."

"Honda tarafında da performans açısından iyi bir gelişme kaydettik. Hem içten yanmalı motorda hem de elektrik performansında ilerleme kaydettik.” dedi.

Honda’nın 2021’de oldukça geliştiğini bir diğer alan ise düzlük hızıydı. Bu, genel performans açısından Honda'nın motorunu, Mercedes'e çok yaklaştırdı.

Tanabe, "Önceki yıllarda Honda'nın her zaman düzlüklerin sonunda hız kaybettiğini görüyorduk.”

"Bu, tur zamanı ve aynı zamanda geçişler için bir eksiklik oluşturuyordu. Güç ünitesindeki zayıflığımız buydu. Bu yüzden, bunu diğer rakiplere çok daha yakın bir hale getirmeye çalıştık." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Önceki haber

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Sonraki haber

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"

7 s
2
Formula 1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

1 s
3
Formula 1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

1 s
4
Formula 1

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

13 dk
5
Formula 1

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

43 dk
Son Haberler
Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor
F1

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

13dk
Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış
F1

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

43dk
Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş
F1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

1 s
Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor
F1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

1 s
Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş
F1

Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş

3 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş
Formula 1

Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş

Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı Autodrom Most
World Superbike

Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı

Domenicali, Verstappen'i araması için Hamilton'ı ikna etmiş Macaristan GP
Formula 1

Domenicali, Verstappen'i araması için Hamilton'ı ikna etmiş

Çok Okunanlar Bugün

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş
Formula 1 Formula 1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş
Formula 1 Formula 1

Newey, esnek kanat tartışmasını “iltifat” olarak görüyormuş

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü
Formula 1 Formula 1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

Domenicali, Verstappen'i araması için Hamilton'ı ikna etmiş
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Verstappen'i araması için Hamilton'ı ikna etmiş

Son Haberler

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş
Formula 1 Formula 1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.