Honda, Red Bull ayrılığı sonrası yaşanan düşüşün nedenini açıkladı

Honda, uzun yıllar boyunca Red Bull'a güç ünitesi sağlayarak Max Verstappen'in üst üste dört dünya şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynamıştı.

2026'da yürürlüğe giren kapsamlı güç ünitesi düzenlemelerine rağmen birçok kişi, Honda'nın Aston Martin'i kısa sürede üst sıralara taşımasını ve takıma önemli bir performans artışı kazandırmasını bekliyordu.

Ancak beklenenin tam tersi oldu. Honda'nın mevcut güç ünitesi, şu anda padoktaki en zayıf güç ünitesi olarak değerlendirilirken aynı zamanda dayanıklılık açısından da en sorunlu paketlerden biri olarak görülüyor.

Koji Watanabe, aynı anda birçok yeni unsurla çalışmanın zorluklarına dikkat çekti.

Watanabe, F1'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mevcut durumun, Red Bull ile birlikte çalıştığımız dönemden temelde farklı olduğunu kabul etmeliyiz."

"Mevcut kurallar oldukça karmaşık. Aston Martin ile yeni bir ortaklığa sahibiz, yakıt tedarikçimiz Aramco ve bu da yeni bir ortak. Yağ tedarikçimiz Valvoline ve onlar da yeni. Dolayısıyla bizim için her şey yeni ve bu kolay değil."

Honda Racing takım üyeleri, gridde. Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Red Bull, Verstappen'in domine ettiği dönemde Honda motorlarını kullanmasına rağmen Japon üretici aslında 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den resmen çekilmişti. Honda, sonrasında Avusturyalı ekibe yalnızca teknik destek sağlamayı sürdürmüştü.

Honda'nın 2026 için Formula 1'e geri dönme kararı alması ise yaklaşık 18 ay sürdü. Watanabe, bugün Aston Martin tarafından kullanılan güç ünitesinin ilk geliştirme çalışmalarının da bu nedenle geciktiğini açıkladı.

Watanabe sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki çekilme kararımızın neden olduğu gecikmenin telafi edilmesi zaman aldı."

"Dolayısıyla geliştirme çalışmalarına geç başlanması, gerekli kapasite ve yeteneklerin yeniden oluşturulması için gereken süre ile ihtiyaç duyulan insan kaynağının tekrar kazanılması önemli faktörler oldu."

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