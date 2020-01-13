Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

Japon üretici, 2019 yılında Red Bull'a motor tedarik etti ve taraflar oldukça cesaret verici bir yıl geçirirken, Honda'nın kaydettiği gelişim herkes tarafından takdir edildi.

Red Bull'la olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Max Verstappen ve Avusturyalı ekip, bu yıl hibrit motorlar döneminde ilk kez gerçek anlamda şampiyonluk için yarışmak istiyor. Honda da bu isteğin farkında.

Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto, sezona Mercedes'in önünde başlamayı mı hedeflemeleri gerektiği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu görüşe katılıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için, Honda olarak iyi bir motor hazırlamak zorundayız."

"Bu yıl hakkında 'dengesiz' diyemeyiz. Ama bazı pistlerde, diğer pistlere göre güçlü olduğumuz zamanlar vardı, ki böyle bir şeye sahip olmamalıydık."

"Max'e bu yıl 'Her yerde, her yarışta iyiyiz.' diyebilmeliyiz. Bu tarz bir motor sağlamalıyız ve iyi bir gelişme göstermeliyiz."

Toro Rosso pilotu Pierre Gasly'nin Brezilya'da bitiş çizgisinde Lewis Hamilton'ın geçmesine izin vermemesi gibi anlarda Honda'nın güç açısından Mercedes'e yakın olduğu görülüyordu.

Ancak Honda, sezonu "Ferrari ve Mercedes'in arkasında" bitirdiklerini düşünüyor.

Her ne kadar güç açısından gelişim kaydetmiş olsalar da son yıllardaki sorunlar düşünüldüğünde Honda, Red Bull'a dayanıklı bir motor verdikleri için mutlu.

Yamamoto, "Bu yıl takıma veya Max'e geçmişe kıyasla verdiğimiz temel şeyin güç ünitesinin dayanıklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede sıralama turları ayarlarını bulabilmesi için daha fazla zamanı oldu."

"Motorun patlamasından endişe etmesine gerek yoktu . Bu yüzden yarış için uygun ayarları bulabilir ve sıralama turlarına yönelik ayar yaparken daha fazla zamana sahip olabilirdi."

"Bence Max'in özellikle 2018'den daha iyi sonuçlar almasının nedeni bu."