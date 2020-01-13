Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

paylaşım
yorumlar
Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Oca 2020 12:31

Honda, Red Bull Racing'in tüm yarışlarda güçlü bir performans sergileyebilmesi için 2020'de pistten piste değişen performans dalgalanmalarını en aza indirgemek istiyor.

Japon üretici, 2019 yılında Red Bull'a motor tedarik etti ve taraflar oldukça cesaret verici bir yıl geçirirken, Honda'nın kaydettiği gelişim herkes tarafından takdir edildi.

Red Bull'la olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Max Verstappen ve Avusturyalı ekip, bu yıl hibrit motorlar döneminde ilk kez gerçek anlamda şampiyonluk için yarışmak istiyor. Honda da bu isteğin farkında.

Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto, sezona Mercedes'in önünde başlamayı mı hedeflemeleri gerektiği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu görüşe katılıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için, Honda olarak iyi bir motor hazırlamak zorundayız."

"Bu yıl hakkında 'dengesiz' diyemeyiz. Ama bazı pistlerde, diğer pistlere göre güçlü olduğumuz zamanlar vardı, ki böyle bir şeye sahip olmamalıydık."

"Max'e bu yıl 'Her yerde, her yarışta iyiyiz.' diyebilmeliyiz. Bu tarz bir motor sağlamalıyız ve iyi bir gelişme göstermeliyiz."

Toro Rosso pilotu Pierre Gasly'nin Brezilya'da bitiş çizgisinde Lewis Hamilton'ın geçmesine izin vermemesi gibi anlarda Honda'nın güç açısından Mercedes'e yakın olduğu görülüyordu.

Ancak Honda, sezonu "Ferrari ve Mercedes'in arkasında" bitirdiklerini düşünüyor.

Her ne kadar güç açısından gelişim kaydetmiş olsalar da son yıllardaki sorunlar düşünüldüğünde Honda, Red Bull'a dayanıklı bir motor verdikleri için mutlu.

Yamamoto, "Bu yıl takıma veya Max'e geçmişe kıyasla verdiğimiz temel şeyin güç ünitesinin dayanıklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede sıralama turları ayarlarını bulabilmesi için daha fazla zamanı oldu."

"Motorun patlamasından endişe etmesine gerek yoktu . Bu yüzden yarış için uygun ayarları bulabilir ve sıralama turlarına yönelik ayar yaparken daha fazla zamana sahip olabilirdi."

"Bence Max'in özellikle 2018'den daha iyi sonuçlar almasının nedeni bu."

Sonraki haber
Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

Önceki haber

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Terkedilen Caterham fabrikası harabeye döndü

2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

54dk
3
Formula 1

Senna vs Prost - 1989 Japonya GP'de tam olarak neler oldu?

4
Dakar

Dakar 2020, 8. etap: Serradori lider, Alonso ikinci!

2s
5
Formula 1

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

14dk

Son Videolar

Mercedes, Ferrari'nin tasarımını kullanabilir - 12 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:14
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin tasarımını kullanabilir - 12 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı! - 11 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:23
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı! - 11 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ricciardo: 08:58
Formula 1

Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak" - 10 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:02
Formula 1

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

Son Haberler

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"
F1

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"
F1

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"
F1

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"

Briatore: "Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli"
F1

Briatore: "Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli"

Kubica, 2020'de beş antrenman seansında piste çıkabilir
F1

Kubica, 2020'de beş antrenman seansında piste çıkabilir

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.