Honda, Perez'in güç ünitesinde değişiklik yaptı

Sergio Perez, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında 11. sırada kalmış ve istediği sonucu elde edememişti.

Meksikalı pilot bugün yukarılara tırmanmayı ve takım arkadaşı Max Verstappen'e galibiyet yolunda yardım etmeyi hedefliyor.

Bununla beraber bugün, yarışın başlamasına kısa bir süre kala Honda güç ünitesinde bazı değişiklik haberleri geldi.

Bu yıl çok daha iyi bir güç ünitesi hazırlayan Honda, Bahreyn GP öncesi Perez'in kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesini değiştirdi.

Takımlar bu ünitelerle 11-12 yarış tamamlamak zorunda oldukları için Perez adına pek de iyi bir haber olmayabilir.

Aynı şekilde dün Pierre Gasly'in Honda güç ünitesinde de aynı üniteler değiştirilmişti.

Bu, Honda'nın bu ünitelerde sorun yaşayıp yaşamadığı sorularını akıllara getiriyor.