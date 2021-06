Honda patronuna göre Japonya'da iki yarış yapılması "imkansız"

Formula 1, mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle Singapur Grand Prix'sinin iptal edileceğini açıklamıştı. Şu anda yarışın 3 Ekim'deki yerini hangi ülkenin alacağı belirsiz.

Şu anda Türkiye ve Çin'in yanı sıra bir ülkede çifte yarış yapma ihtimali gözden geçiriliyor ki Amerika çift yarış yapılma ihtimali yüksek sesle konuşuluyor.

Formula 1'in COTA'da ikinci bir yarış istediği yönünde güçlü söylentiler bulunurken, aynı zamanda normalde Singapur'dan hemen sonra yapılması gereken Japonya'da ikinci bir yarış yapmak da mantıklı bir seçenek olabilir.

Fakat Honda'dan Yamamoto, mevcut şartlar altında Japonya'da ikinci bir yarış düzenlemenin mümkün olmadığını söyledi.

Bunun yerine önceliğin tek yarışın gerçekleşmesini ve tercihen bazı taraftarların yarışa katılmasını sağlamak olması gerektiği görüşünde.

Yamamoto, AS-WEB'e verdiği demeçte, "Şahsen, bundan mutlu olurum ama Japonya'daki koronavirüs aşısı sorunu nedeniyle iki yarış düzenlemenin çok zor olduğunu düşünüyorum."

“Olimpiyat Oyunları başarılı şekilde yapılırsa ve Suzuka yarışı da belli sayıda taraftarla yapılırsa bundan memnun olurum."

“En kötü senaryoda tribünlere herhangi bir taraftar alınmasa bile, Honda'nın spordaki son yılında, kendi evimizde yarışırken sahip olduğumuz gücü TV aracılığıyla herkese göstermek istiyoruz."

“Fakat bunu iki kez yapamazsınız. Japonya'da nüfusun sadece %10'u COVID-19'a karşı aşılanmış durumda. Bu durumda böyle bir şey hakkında konuşabileceğimizi sanmıyorum. Bu, sadece benim kişisel görüşüm ama bunu iki kez yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum.” dedi.

Yamamoto takvimin 22 yarışa inmesinin de fark yaratmayacağını ekliyor.

“Kişisel düşüncem 22 veya 23 yarış fark etmiyor, şartlar herkes için aynı. Bu yüzden kişisel olarak umurumda değil."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and the Red Bull team celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images