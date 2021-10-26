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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Honda patronu: "Verstappen harikaydı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda'nın Formula 1 programının başında yer alan Masashi Yamamoto, Max Verstappen'in Amerika'da kusursuz bir performans sergilediğini söyledi.

Honda patronu: "Verstappen harikaydı"

Austin'de gerçekleştirilen yarışta zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in olsa da, Hollandalı pilotun bu zaferi elde etmesi kolay olmadı. Genç sürücü, startla birlikte liderliği Hamilton'a kaybederken, sonrasında erken pitle liderliği geri aldı.

Mercedes bunun üzerine daha uzun bölümler atarak, yarışın sonunda yeni lastiklere sahip olmaya odaklandı. Hal böyle olunca, Verstappen'in yarışı kazanıp kazanmadığı son tura kadar belli olmadı.

Sonuç olarak Verstappen, bir saniye farkla da olsa damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki dokuzuncu galibiyetini elde etti. Hollandalı pilot böylelikle bitime beş yarış kala şampiyonada ilk sırada yer alıyor.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "Max'in pole pozisyonundan zafere ulaşması ve Checo'nun podyuma çıkması, Honda ve Red Bull Racing için harika bir sonuç."

"Bu hafta sonu Acura logolarının yer aldığı özel tasarımla yarıştık ve Türkiye'nin ardından üst üste ikinci kez çifte podyum kazandık."

"Max, seçtiği stratejiyle beraber erken bir pit stop yaptı. Hamilton harika bir son bölümle, aradaki farkı hızla kapattı. Max, yarış hızını yönetme ve lastikleri korumada mükemmeldi."

"Checo da tüm hafta sonu hızlıydı ve bu üçüncülük takımlar şampiyonası için çok önemli." dedi.

Red Bull, galibiyet kupasını alması için Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto'yu podyuma göndermişti.

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe ise şunları ekledi: "Galibiyet kupasını almak için [Masashi] Yamamoto-san'ın podyuma çıktığını görmek harikaydı, Red Bull'un bu jestini gerçekten takdir ediyoruz."

"Sırada Meksika var ve bu, Checo'nun ülkesinde yapıldığı için bir başka özel yarış olacak."

"Önümüzde sadece beş yarış var. Fakat he şeyiyle uzun ve zorlu bir seri olacak. Her yarış önemlidir ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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