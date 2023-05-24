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Honda neden kısa süre içinde spora dönüş kararı aldı?

Honda'nın Formula 1'e dönüş kararında en büyük rol hiç şüphesiz ki firmanın hedefleriyle de uyuşan 2026 güç ünitesi kuralları.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Honda and Red Bull Motorhomes in the paddock

Normalde 2021 sezonunun ardından Formula 1'den çekilen Honda, motorların dondurulması nedeniyle üç sezon daha Red Bull'a güç ünitesi tedarik edecek.

Honda'nın çekilmesinin mali bir sebebi yoktu; en büyük faktör, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle alternatif enerji formları geliştirmeye odaklanabilmek olmuştu. Enerji üretimini arttırmak ve turbo gecikmesini azaltmak için egzoz gazı ısısını kullanan yenilikçi MGU-H sistemine büyük önem veren F1, Honda'nın bu hedefine ters düşüyordu.

En büyük sıkıntı MGU-H'in epey karışık bir sistem olması ve birçok üreticinin seriye girişinin önünde büyük bir engel teşkil etmesi.

Neyse ki 2026 kurallarıyla birlikte bu sistem ortadan kalkıyor, dolayısıyla birçok üretici yeniden F1 ile ilgilenmeye başladı.

Ford ve Audi'nin F1'e giriş yapacağı çoktan kesinleşti, Honda da Aston Martin ile ortaklık kurarak seriye dönüş kararı aldı.

Dönüş kararının teknik yönüne değinen Honda, yeni güç ünitelerinin elektrik gücüne ve karbon nötr hedefine vurgu yaptığını, dolayısıyla tarafların ortak bir paydada buluştuğunu düşünüyor.  

HRC başkanı Koji Watanabe, "Bu kararın alınmasındaki en önemli etken, 2026 yönetmeliklerinin karbon nötr olma hedefine yönelmesiydi."

"F1'în girdiği yön, şirketin gittiği yönle uyuşmakta. Belirleyici faktör de buydu."

"Şu anda elektrik gücü, içten yanmalı motora kıyasla %20 gibi bir yer kaplıyor, ancak yeni yönetmelikler %50 veya daha fazla elektrifikasyon gerektirecek." dedi.

Honda engineers

Honda engineers

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Honda CEO'su Toshihiro Mibe şunları ekledi: "Yeni kurallarla birlikte, kazanmanın yolu kompakt, hafif ve yüksek güçlü bir elektrik motorunun yanı sıra yüksek ve hızlı güç çıkışını idare edebilen yüksek performanslı bir batarya ve enerji yönetimi teknolojisinden geçecek."

"Bu yeni mücadeleden elde edilen teknolojilerin ve bilgi birikiminin gelecekteki seri üretim elektrikli araçlarımıza ve şu anda araştırma ve geliştirme aşamasında olan eVTOL dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki elektrifikasyon teknolojilerine doğrudan uygulanabileceğine inanıyoruz." dedi.

2026 sezonunda F1 ayrıca %100 yenilenebilir biyoyakıt kullanımına geçecek, bu da Honda için oldukça çekici. 

Watanabe, "Yeni kurallar bizi %100 karbon nötr yakıta geçmeye zorlayacak, dolayısıyla yeni yakıtı içten yanmalı motorla nasıl entegre edeceğimizi gerçekten düşünmemizi gerektirecek."

"Ayrıca hızlanmak için verimliliği nasıl optimize edeceğimizi de düşünmemiz gerekecek, bu kesinlikle Honda'nın hedefleriyle örtüşüyor." dedi.

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