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Honda, Mercedes'in performansına rağmen henüz pes etmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'dan Toyoharu Tanabe, geride kalan yarışların ardından şampiyonluğu kaybetmenin üzüntü verici olacağını fakat pes etmediklerini söyledi.

Honda, Mercedes'in performansına rağmen henüz pes etmiyor

Lewis Hamilton, Katar'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaşan isim oldu ve arka arkaya ikinci zaferini elde ederek, şampiyonada Max Verstappen'le puan farkını 8'e indirdi.

Durum Red Bull ve Verstappen için endişe verici görünüyor. Çünkü Mercedes, son iki yarışın ikisinde de hatta son yarışlarda Red Bull'a kıyasla daha güçlüydü.

Sıradaki iki yarışın ikisi de, karakter olarak Mercedes W12'ye daha fazla uyuyor ve hal böyle olunca, Red Bull için tehlike çanları çalıyor.

Red Bull ve Honda, üçlü yarışın ardından verilen bir haftalık arada, bir araya geldiler ve toplantılar gerçekleştirdiler. Şimdi kalan iki yarış için bir yol haritası belirliyorlar. 

Artık kalan yarışlar için nasıl bir yaklaşıma sahip olacakları merak konusu. Fakat Honda F1'in teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Katar yarışının sonucunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylese , Red Bull ile bir adım daha ileri gidebileceklerinden emin.

Tanabe, "Mercedes'in düzlük avantajı söz konusu olduğunda, pistin özellikleri bunda önemli bir rol oynuyor."

"Katar'da fark Brezilya'daki kadar büyük değildi, diğer yandan dengeler sürekli değişiyor."

"Gelecekteki sonuçlar tüm ekibin çalışmalarına ve şasi - motor kombinasyonunun nasıl çalıştığına bağlı olacak."

"Cidde ve Abu Dhabi'de, bu yıl birçok kez başardıklarımızı tekrarlayabileceğimizi göstermeliyiz. Biz de bir ekip olarak ileriye doğru bir adım atabiliriz."

"Hepimiz yıl boyunca bu sonuçları elde etmek için çok çalıştık. Geride kalan 20 yarışın ardından başarısız olmak üzüntü verici olur."

"Performansımızın %100'ünü nasıl ortaya koyabileceğimizi görmek için hem bizim hem de Red Bull'un çok çalışması gerekiyor."

"Şasi tarafında daha iyi ayarlarla beraber, motorumuzu nasıl daha iyi kullanabileceğimize bakmamız gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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