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Formula 1 / Son dakika

Honda, Mercedes'in karantina dönemindeki gelişimine "şaşırmış"

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Honda, Mercedes'in karantina dönemindeki gelişimine "şaşırmış"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
10 Tem 2020 11:22

Honda, Formula 1'deki ana rakibi olan Mercedes'in karantina döneminde gösterdiği gelişim karşısında "şaşırdığını" belirtti.

Dünya çapında ilerleyen COVID-19 krizi ve karantina süreci sebebiyle FIA, takımlara uyguladığı fabrika kapatma dönemini Nisan-Haziran dönemine çekti. Bu dönemde, ilk defa motor üreticileri de fabrika kapatma kurallarına dahil edildiler.

Gelişimleri dondurma konusunda yapılan anlaşmalar sebebiyle, Honda'nın karantina sonrası yapılan ilk yarış olan Avusturya GP'ye olabildiğince fazla güncelleme getirmesi gerekiyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu ise Red Bull pilotu Max Verstappen sıralamalarda, pole pozisyonundaki Valtteri Bottas'ın yarım saniye arkasındaydı, ve yarışta hem kendisi hem de takım arkadaşı Alex Albon, yaşadıkları elektrik problemleri sebebiyle yarışı tamamlayamadılar.

Ancak Red Bull, Hollandalı pilotun yaşadığı sorunun mekanik bir problem olduğunu ve yarış dışı kalmasının güç ünitesi ile alakasının olmadığını açıkladı.

Honda'nın F1 bölümü direktörü Masashi Yamamoto şunları söyledi: "Verilen ara sonrasında FIA ve tüm güç ünitesi üreticileri, fabrika kapatma dönemine girmeyi kabul ettiler."

"Biz de fabrikamızı kapattık ve gelişimi durdurmak zorunda kaldık. Durum böyle olunca, orijinal planımıza göre gelişim programımızda birkaç değişiklik yapmamız gerekti. Ancak planımızı yeniden düzenledik ve Temmuz'daki başlangıca hazırlandık."

"COVID-19 pandemisinden sonra yapılan kural değişiklikleriyle beraber FIA, sezon boyunca yapılacak olan güç ünitesi güncellemelerini yasakladı, bu yüzden Avusturya'da kullanılan ilk versiyon motoru yılın sonuna kadar kullanmak zorundayız."

"Normalde sezon boyunca pek çok güncelleme getirmeye hazırlanmıştık, bu yüzden bu planı da değiştirdik ve her şeyi Avusturya Grand Prix'si öncesinde motora yerleştirmeye çalıştık, ki asıl büyük zorluk da buydu."

Yamamoto, Honda'nın Avusturya'da gösterdiği performansın beklentiler içerisinde olduğunu, ancak ana rakipleri olan Mercedes'in beklenmeyen bir adım attığını söyledi.

"Antrenmanlarda, dyno'da elde ettiğimiz verileri gördük, özellikle yarış temposuyla atılan turlarda da."

"Bu yüzden her şey planladığımız gibi gitti, ancak Mercedes'in, özellikle sıralamalarda gösterdiği gelişim bizi şaşkınlığa uğrattı, bu yüzden onlara karşı olan fark bize bir sürpriz oldu."

"Sıralamalarda Mercedes'in arkasındaydık, ancak yarış performansı olarak onlara karşı rekabetçi olabileceğimize inanıyoruz. Bu çok iyi bir şey, ancak çeşitli sorunlar yaşamayacak olmamızdan emin olmalıyız."

"Her iki araçta birden elektriksel sorunlar vardı, bu yüzden tüm bağlantıları ve güç ünitesinin kendisini olabildiğince inceledik."

"Max ve Alex'in yaşadığı sorunların farklı oldukları gayet belli, ancak aynı güç ünitelerini bu hafta da kullanıp yaptığımız incelemelere karşı tedbirler alabiliriz, bu yüzden iki hafta sonu üst üste aynı pistte olmanın fırsatını görebiliriz."

Yamamoto, dayanıklılık araştırmalarının an itibariyle kullanılan motorlarda devam edeceğini, performans odağının uzun vadeye göre ayarlanacağını ve böylece 2021'de güncelleme yapılabileceğini belirtti.

"Eğer ihtiyaç olursa dayanıklılık üzerine çalışacağız, ancak performans üzerine bir şey yapamayacağımız için bu alanda 2021 güç ünitesine yatırım yapıyoruz, ki herkes için bu durum geçerli olacaktır. Elimizde olan yaklaşım bu."

"İlk yarışı birkaç sorunla bitirdikten sonra, özellikle sıralamalardaki performansımızı geliştirmemiz gerektiği söz konusu olunca, kurallar içerisinde geliştirmeler yapmamız lazım."

"Ancak yarışta iyi bir performans yakalayabildik ve bize göre Mercedes'e karşı yarışabiliriz, bu yüzden düzenli bir şekilde bu sezon onlara karşı yarışmak istiyoruz, bizim asıl amacımız bu olacak."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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