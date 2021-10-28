Honda, Mercedes'in güç artışının yasal olup olmadığından emin değil

Mercedes, uzun düzlüklerde hızlarını artırmalarına yardımcı olan "özel bir cihaz" kullanıyor ve son yarışlardaki hız artışının sebebi, temelde bu gibi görünüyor.

Bu, Red Bull kampı tarafından gözlemlenen bir şey ve aynı şekilde Honda da, son yarışlarda geriye düşmesinin ardından Mercedes'in hızını bu şekilde artırdığını öğrenmiş durumda.

Bu sistem, uzun düzlüklerde yere basma gücünü azaltıyor ve böylece daha yüksek süratlere ulaşılıyor.

Honda'dan Toyoharu Tanabe, Japon üreticinin rakibini yakından takip ettiğini ve bu sistemin yasallığı hakkında şüpheleri olduğunu belirtti.

AS Web'e konuşan Tanabe, "Uzun düzlüklerdeki hızlanmaya ve en yüksek sürate çok dikkat ediyorum çünkü bunlar, doğrudan motor gücünün sonucu."

"Fakat bu, temelde bir bütün olarak, aracın komple paketi ile ilgili bir şey. Araç virajları dönmekte zorlanıyorsa, daha fazla yere basma gücü eklenmeli. Bu da aslında en yüksek sürati düşürebiliyor."

"Süspansiyon da dahil olmak üzere tüm araç birlikte iyi çalışırsa, daha az yere basma gücü ile sürüş yapmak, büyük sorunlara yol açmaz. Lastik performansı da düşmez."

"Bir şey söylemesi zor ama aniden en yüksek hızda kayıp yaşadığımızı hissediyorum."

"Fakat tam olarak neler olduğunu bilemiyorum, Mercedes'in bu 'hilesinin' yasal olup olmadığını da bilmiyoruz."

"Takımın bu konudaki fikrini duymak isterim." dedi.

Fakat Red Bull ve Christian Horner, bunun yasal olduğunu düşünüyorlar bu sebeple de herhangi bir başvuru olmayacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images