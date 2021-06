Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

Monako'daki zorlu hafta sonunun ardından Markalar Şampiyonası'nda rakipleri Red Bull'un arkasına düşen Mercedes'in Bakü'de güçlü bir performans göstermesi bekleniyordu ancak Mercedes, özellikle ilk 2 antrenman seansında beklentilerin çok uzağında kaldı.

Lastiklerini bir türlü ısıtmayan Mercedes'te, özellikle Valtteri Bottas tüm hafta sonu beklenenin uzağında kaldı ve yarışı 12. sırada tamamlayabildi.

Lewis Hamilton ise bütün hafta sonu denediği ayarlarla daha iyi bir noktaya gelebilse de İngiliz pilotun 2. startta fren dengelerini tamamen değiştiren yanlış bir tuşa dokunarak yaptığı hata, onun ilk virajda dışarı uçmasına ve yarışı 16. sırada tamamlamasına neden olmuştu.

Şampiyonadaki en büyük rakibi Max Verstappen'in puan alamadığı bu yarışta, Hamilton oldukça basit bir hata yaparak büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Mercedes, 2018 Avusturya Grand Prix'sinden bu yana ilk defa bir yarıştan puan alamadan ayrıldı.

Red Bull cephesinde ise Sergio Perez yarışı kazanarak Red Bull ile Mercedes arasındaki farkı 26 puana yükseltti.

Azerbaycan'daki hafta sonu hakkında konuşan Tanabe, şu ifadeleri kullandı: "Verstappen'in kazası dışında Honda için iyi bir yarıştı."

"Hem sürücüler hem de markalar şampiyonasında lider olarak girdiğimiz ilk yarıştı ve gelecek yarışa aynı pozisyonda bulunarak odaklanabiliriz."

"Hâlâ üzerinde çalışmamız birkaç alan var ama yarış sonucu iyiydi."

"4 aracımız da sıralama turlarında son bölüme kaldı ve ikisi podyuma çıktı. Bu açıdan baktığımızda, araçların ve güç ünitelerinin her zamankinden daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum."

"Ancak Mercedes de olduğu yerde durmayacak, bize karşılık verecekler. Bu sonuç güzel ama gelecek yarışların da iyi olacağı anlamına gelmiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images