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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Honda, Mercedes'in aldığı motor cezalarına "inanamıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda'nın Formula 1'deki teknik şefi Toyoharu Tanabe, Mercedes'in sezonun son bölümünde karşı karşıya olduğu motor cezalarına "inanamadığını" dile getirdi.

Honda, Mercedes'in aldığı motor cezalarına "inanamıyor"

Honda destekli Red Bull, şu anda Mercedes ile sıkı bir şampiyonluk savaşı içerisinde ancak Alman üretici, son yarışlarda grid cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Brezilya'da Lewis Hamilton, bu yılki beşinci içten yanmalı motoruna geçti ve bu yıl Türkiye'den sonra ikinci kez grid cezası almış oldu.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bu yıl Monza, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere, üç yarışta yeni motora geçtiği için üç ayrı grid cezası aldı.

Bu hafta sonu sonu Brezilya'da alınan ceza, Mercedes sürücülerinin son altı yarışta aldığı beşinci grid cezası olacak.

Brezilya'da konuşan Tanabe, Mercedes'in bu kadar çok değişiklik yapmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Evet, içten yanmalı motorun her hafta sonu değiştirilmesine oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim."

"Doğruyu söylemek gerekirse, yaşananlara ve bunların neden olduğuna inanmıyorum. Ancak bir güç ünitesi üreticisinin bakış açısından baktığımızda, sürücünün güç ünitesi nedeniyle ceza alması çok üzücü bir şey." dedi..

Mercedes'in aksine Honda, Red Bull sürücülerinin güç ünitesini yaşanan bazı kazalar ve alınan hasarlardan dolayı sadece bir kez değiştirmek zorunda kaldı.

Max Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP'deki kazada "onarılamayacak kadar hasar görmesinden" dolayı değiştirmişlerdi. Sergio Perez'in ünitesi ise Macaristan'da ilk virajda yaşanan kazada hasar gördü.

Tanabe, Rusya GP'de dördüncü güç ünitesine geçen Verstappen'in yılın kalan kısmında herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymayacağını belirtti.

"Şu anki plan, sezonun geri kalan kısmı için, tüm sürücülerin mevcut güç ünitelerini yönetebilmemiz. Sezon boyunca bazı kazalar yaşandı ve sonrası bazı güç ünitelerini kaybettik. Fakat şu anda tüm sürücüler için yeterli sayıda ünitemiz var."

Tanabe, Honda'nın beklenmedik bir kaza veya hasar olmadığı takdirde, tüm sezonu sadece üç güç ünitesiyle tamamlayabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Evet. İnanıyorum." yanıtını verdi.

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