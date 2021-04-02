Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler" Sonraki / Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
Formula 1 / Son dakika

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Honda, Red Bull'un Bahreyn Grand Prix'sinde Mercedes'e yenilmesinin ardından yarışlarda Formula 1 motorunu daha agresif kullanıp kullanamayacaklarını değerlendirecek.

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Red Bull-Honda, geçen hafta sonu Sakhir'de sıralama turlarında Mercedes'e karşı büyük bir hız avantajına sahipken yarışta bu iki takımın arasında neredeyse hiçbir fark kalmamıştı.

Performanstaki bu değişim sayesinde Mercedes, agresif bir strateji izleyerek Lewis Hamilton’ın Max Verstappen’in önüne geçmesine yardımcı oldu. Hafta sonunun ardından Honda, Bahreyn'deki güç dağılımının daha agresif olup olmayacağı konusuna yakından bakacaklarını açıkladı.

Takımların, hem sıralamalarda hem de yarışlarda aynı motor modlarını kullanmaları gerekli. Ancak, enerji dağılım stratejisi gibi bir dizi faktörü değiştirmek ve güç ünitesinin tüm hafta sonu boyunca ne kadar agresif olduğunu belirlemek için imkanları da var.

Bahreyn'de olanlardan sonra, Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Bahreyn'deki yaklaşımının en iyisi olup olmadığını ve bundan sonra farklı şeyler yapması gerekip gerekmediğini düşüneceğini söyledi.

Tanabe,"Bu verileri gözden geçireceğiz ve değerlendireceğiz."

"Bu yarışta güç ünitesinin ne kadar tükendiğini görmemiz gerekiyor ve bundan sonrasında güç ünitesini her pistin özelliklerine göre kullanacağız.''

"Bunun en uygun kullanım olup olmadığını doğrulamayı planlıyoruz. Aslında, bence sorunsuz bir şekilde kullanılabilir ancak gelecekte düzgün bir şekilde kullanmak için ne yapmam gerektiğini planlamayı da düşünüyorum." dedi.

Red Bull'un sezon açılışında bir galibiyeti kaçırdıktan sonraki hayal kırıklığı ortadaydı ve Honda da bu duyguları paylaştığını söyledi.

Tanabe konu hakkında şöyle konuştu: "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu."

"Ancak Max, yılın ilk yarışında galibiyet için yarışabildi ve böyle bir performansı görmenin olumlu bir şey olduğuna inanıyorum. Sezonun ilk yarışına göre iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum."

"Biz elimizden geleni yaptık. Takımın stratejisinin de oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak, istediğimiz sonucu elde edemememizin hala yetersiz olduğumuz noktaların olduğu anlamına geldiğini düşünüyorum. Birisi bana %100 memnun musunuz, diye sorarsa ‘Hayır’ demek zorunda kalırım."

Ancak yine de Tanabe'ye göre Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet seviyesi, 2020’ye göre şüphesiz çok daha farklı.

"Geçen yıl, sadece her şey yolunda gittiğinde kazanabildik."

"Mercedes ile aramızdaki fark açısından, bu yıl daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Çeviri: Selin Elif Köse

paylaşım
yorumlar
Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Önceki haber

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Sonraki haber

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

1s
2
Formula 1

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

2s
3
Formula 1

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

4s
4
Formula 1

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

7s
5
Formula 1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

1g
Son Haberler
Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
F1

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

12dk
Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor
F1

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

1s
Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"
F1

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

2s
Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"
F1

Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"

3s
McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor
F1

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

4s
Son Videolar
2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2s

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
21s

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
31 Mar 2021

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Çok Okunanlar Bugün

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış

Son Haberler

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
F1 Formula 1 / Analiz

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.