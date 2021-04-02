Honda, motorunun Mercedes’e karşı yarış performansını analiz ediyor

Red Bull-Honda, geçen hafta sonu Sakhir'de sıralama turlarında Mercedes'e karşı büyük bir hız avantajına sahipken yarışta bu iki takımın arasında neredeyse hiçbir fark kalmamıştı.

Performanstaki bu değişim sayesinde Mercedes, agresif bir strateji izleyerek Lewis Hamilton’ın Max Verstappen’in önüne geçmesine yardımcı oldu. Hafta sonunun ardından Honda, Bahreyn'deki güç dağılımının daha agresif olup olmayacağı konusuna yakından bakacaklarını açıkladı.

Takımların, hem sıralamalarda hem de yarışlarda aynı motor modlarını kullanmaları gerekli. Ancak, enerji dağılım stratejisi gibi bir dizi faktörü değiştirmek ve güç ünitesinin tüm hafta sonu boyunca ne kadar agresif olduğunu belirlemek için imkanları da var.

Bahreyn'de olanlardan sonra, Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Bahreyn'deki yaklaşımının en iyisi olup olmadığını ve bundan sonra farklı şeyler yapması gerekip gerekmediğini düşüneceğini söyledi.

Tanabe,"Bu verileri gözden geçireceğiz ve değerlendireceğiz."

"Bu yarışta güç ünitesinin ne kadar tükendiğini görmemiz gerekiyor ve bundan sonrasında güç ünitesini her pistin özelliklerine göre kullanacağız.''

"Bunun en uygun kullanım olup olmadığını doğrulamayı planlıyoruz. Aslında, bence sorunsuz bir şekilde kullanılabilir ancak gelecekte düzgün bir şekilde kullanmak için ne yapmam gerektiğini planlamayı da düşünüyorum." dedi.

Red Bull'un sezon açılışında bir galibiyeti kaçırdıktan sonraki hayal kırıklığı ortadaydı ve Honda da bu duyguları paylaştığını söyledi.

Tanabe konu hakkında şöyle konuştu: "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu."

"Ancak Max, yılın ilk yarışında galibiyet için yarışabildi ve böyle bir performansı görmenin olumlu bir şey olduğuna inanıyorum. Sezonun ilk yarışına göre iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum."

"Biz elimizden geleni yaptık. Takımın stratejisinin de oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak, istediğimiz sonucu elde edemememizin hala yetersiz olduğumuz noktaların olduğu anlamına geldiğini düşünüyorum. Birisi bana %100 memnun musunuz, diye sorarsa ‘Hayır’ demek zorunda kalırım."

Ancak yine de Tanabe'ye göre Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet seviyesi, 2020’ye göre şüphesiz çok daha farklı.

"Geçen yıl, sadece her şey yolunda gittiğinde kazanabildik."

"Mercedes ile aramızdaki fark açısından, bu yıl daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Çeviri: Selin Elif Köse