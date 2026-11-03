Formula 1 Meksika GP
Honda: "Meksika'nın yüksek rakımını hafife almışız"
Honda, Aston Martin’in Meksika Grand Prix’sinde iki araçla birden yarış dışı kalmasının nedenini açıkladı. Japon üretici, yüksek rakımın güç ünitesinin soğutma sistemi üzerindeki etkisini hafife aldığını kabul etti.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:07
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Jak Crawford, Aston Martin F1 Team AMR26 Honda
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Honda Racing’in pist operasyonlarından sorumlu baş mühendisi ve takım yöneticisi Shintaro Orihara, Meksika Grand Prix’sinde Aston Martin’in yaşadığı sorunların sorumluluğunu üstlendi.
Orihara, deniz seviyesinden yüksek konumda bulunan Meksika pistinde güç ünitesinin soğutma sistemine binen yükü yeterince doğru değerlendiremediklerini belirtti.
Shintaro Orihara, yaşanan sorunları şöyle açıkladı: “Mexico City’nin deniz seviyesinden yüksekliği nedeniyle soğutma sisteminin diğer pistlere kıyasla daha fazla zorlanacağını biliyorduk. Ancak ERS soğutma devresindeki yük, beklediğimizden daha yüksek çıktı. Bu nedenle farklı seanslarda araçlarımızı pist üzerinde durdurmak zorunda kaldık."
"Antrenmanlarda önemli sayıda tur atmayı başarmamıza rağmen sorunlar hem sıralama turlarında hem de yarışta devam etti."
"Bu yıl katıldığımız her yarışta, 2027’ye hazırlanırken bize yardımcı olacak dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu dersleri öğrenmek her zaman kolay olmasa da önemli."
G"elecek yıl bu pistte kullanabileceğimiz çok sayıda veri topladık. Bunlar arasında turbo gecikmesiyle ilgili veriler de bulunuyor. Çözüm üzerinde çalışacağız.”
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- Motorsport.com Ekibi
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