Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici"

Honda geçen hafta sonu gerçekleştirilen Mexico City'deki yarışa damgasını vurdu ve sıralama turlarında geride kalsalar da, yarışta öne çıkan üretici oldular.

Max Verstappen, üçüncü başladığı yarışta Lewis Hamilton'ın önünde galibiyete ulaşırken, Sergio Perez üçüncü oldu ve Pierre Gasly dördüncü sırada finiş gördü.

Bu, ilk dört sırada finiş gören isimlerden üçünün Honda motorlu araçları sürdüğü anlamına geliyordu.

Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe, bu sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Tanabe, "Meksika GP bize, ilk dörtte üç Honda motorlu araçla mükemmel bir sonuç verdi. Red Bull Racing Honda için üst üste üçüncü çifte podyumdu."

"Harika başlangıçla Max, ilk virajda gridin ikinci çizgisinden liderliği ele geçirdi. Bundan sonra da bitiş çizgisine kadar liderliği kaybetmedi. Checo, açılış turundaki kaostan sonra üçüncü sıraya yükseldi ve sondan birkaç tur önce Lewis'ten ikinciliği alacak gibi görünüyordu, ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Yine de kendi ülkesinde podyumda bitirmesi harika bir başarı.”

"Pierre bir başka güçlü hafta sonu daha geçirdi ve hiç hata yapmayarak çok iyi bir dördüncülük daha aldı. Bu da Scuderia AlphaTauri Honda'nın şampiyonada beşinci sırada yer aldığı anlamına geliyor."

"Yuki de hafta sonu boyunca iyi bir hıza sahipti ancak yarış başladıktan metreler sonra suçunun olmadığı bir olay nedeniyle yarışı çoktan bitti."

"Bu hafta sonu muazzam bir sonuç aldık. Şimdi her iki şampiyonada da iyi bir konumdayız ve bu da Brezilya'da yeniden kazanmaya çalışmak için daha fazla motivasyon sağlıyor.” dedi.