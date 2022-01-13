Honda logosu, Red Bull'un yeni aracında yer alacak mı?

Honda, Max Verstappen'in pilotlar şampiyonluğuna kazandığı 2021 sezonunun sonunda spordan çekilmişti.

Motor projesini yeni yılla birlikte Red Bull devralmış durumda. Fakat takımın elinde şu anda, bu motorları geliştirebileceği bir tesis yok. Bu yüzden 2022 yılında motorla ilgili çalışmaları yine Honda üstlenecek.

Japon üretici bu kapsamda, 2022 yılında Red Bull ve AlphaTauri'y, 2021 yılına kıyasla güncellenmiş" ve E10 yakıta göre uyarlanmış yeni bir güç ünitesi tedarik edecek.

Honda patronu Masashi Yamamoto, RacingNews365 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Yönetmelikler tüm parçaları yenilememize izin veriyor fakat 2021'de sahip olduğumuz iyi kısımları, yeni güç ünitesinde de tutacağız." "E10 yakıt nedeniyle bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ve bunu gerçekleştireceğiz." Formula 1'in yeni yakıtı, emisyonları azaltmak için 2022 yılında %10 daha fazla etanol içerecek. Yeni yakıt nedeniyle, motorların gücü yaklaşık 20 ila 25 beygir azalacak ve üreticiler bunu kazanmak için çaba gösteriyor. Yeni motorun adı

Honda'nın halihazırda üzerinde çalıştığı yeni ünitenin adının yeni sezonda ne olacağı veya Honda logolarının araçlar üzerinde yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Honda ve Red Bull arasındaki ortaklığın pozitif şekilde devam ettiği göz nüne alındığında Yamamoto, tartışmaların devam ettiğini söyledi. Yamamoto, "Henüz bu konuda bir karar verilmedi. Neler olacağını bekleyip görelim." "Böyle bir konuda karar vermek vakit alıyor. [Araçlarda] Honda ile alakalı bir şey yer alıp almayacağını tartışıyoruz." dedi. 2022 F1 katılımcı listesinde Red Bull'un motor tedarikçisi olarak Honda değil, Red Bull adına yer verilmişti.