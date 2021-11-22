Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı" Sonraki / Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sadece Red Bull Racing sürücülerinin puan almasıyla Honda, Katar'da biraz zor bir hafta sonu geçirdi. Ancak teknik direktör Toyoharu Tanabe'ye göre her iki şampiyonluk için de önemli bir sonuç elde edildi.

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"

Losail International Circiut'te gerçekleştirilen ilk Formula 1 hafta sonu, Honda için umut verici başladı. Max Verstappen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, yarışa ilk sekizden başlarken, Sergio Perez 11. sıradan start aldı.

Fakat yarış, Japon üretici için pek de iyi geçmedi ve sadece Red Bull Racing sürücüleri puan alabildi. Max Verstappen, galibiyet mücadelesinden uzak kalarak ikinci olurken, Perez dördüncü oldu.

Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Red Bull'un elde ettiği sonuçtan memnundu ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tanabe, "İlk Katar Grand Prix'si, her iki Red Bull Racing Honda pilotunun da çok fazla geçiş yapmasından ötürü, kendi adımıza heyecan verici geçti"

"Talihsiz bir grid cezası alan Max, hemen yükselişe geçti ve kısa süre içerisinde ikinci sıraya geri döndü. Sonunda podyuma çıktı. Checo da 11. sıradan dördüncü sıraya çıktığı güçlü bir yarış geçirdi."

"Gerçekten paketimizden her şeyi çıkardık.” dedi.

Öte yandan Katar Grand Prix'si AlphaTauri için adeta bir işkence gibiydi. Gasly ve Tsunoda ikinci ve sekizinci başlamalarına rağmen işe yaramayan bir iki stop stratejisi izlediler.

Buna ek olarak, Tanabe'ye göre, her iki sürücü de yarış sırasında tempo eksikliği çekti.

"Scuderia AlphaTauri Honda için işler pek iyi gitmedi. Pierre, diğerlerine verilen cezalarla ilk çizgiden başladı, ancak ne o ne de Yuki yeterli hıza sahip değildi ve puan barajının dışında bitirdiler."

"Bu, bizim için genel anlamda kolay bir hafta sonu değildi, ancak sonuç önemliydi çünkü Max hâlâ şampiyonada lider konumda ve Red Bull, Mercedes ile takımlar şampiyonasındaki puan farkını kapattı."

"Önümüzde nihayet yarışsız geçen bir hafta olacak ve bu bir haftalık arada, sezonun son iki yarışındaki performansımızı geliştirmek için çok çalışacağız."

"Son olarak daha önce birlikte çalıştığımız Fernando Alonso'yu podyuma çıkmasından dolayı tebrik ederiz. Harika bir yarış çıkardı."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı"
Önceki haber

Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı"
Sonraki haber

Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"

Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici" Meksika GP
Formula 1

Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici"

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı" Meksika GP
Formula 1

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı"

Rosberg: "Verstappen, Hamilton'ın zayıf olduğu dönemlerde avantaj yakalamalı"
Formula 1

Rosberg: "Verstappen, Hamilton'ın zayıf olduğu dönemlerde avantaj yakalamalı"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Marko: "Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız" Katar GP
Formula 1

Marko: "Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız"

Verstappen: "Tempomuz yeterince iyi değil" Katar GP
Formula 1

Verstappen: "Tempomuz yeterince iyi değil"

Katar GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2! Katar GP
Formula 1

Katar GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Masi: "Horner'ın Katar F1 görevlilerine karşı eleştirisi 'kabul edilemez'" Katar GP
Formula 1

Masi: "Horner'ın Katar F1 görevlilerine karşı eleştirisi 'kabul edilemez'"

Horner: "Lafı doğrudan söylemek benim tarzım"
Formula 1

Horner: "Lafı doğrudan söylemek benim tarzım"

Perez: "Çok erken pite geldik" Katar GP
Formula 1

Perez: "Çok erken pite geldik"

Son Haberler

F1, parti havası oluşturmak için müziği arttırmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, parti havası oluşturmak için müziği arttırmayı planlıyor

Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"
Formula 1 Formula 1

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"

Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.