Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"

Losail International Circiut'te gerçekleştirilen ilk Formula 1 hafta sonu, Honda için umut verici başladı. Max Verstappen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, yarışa ilk sekizden başlarken, Sergio Perez 11. sıradan start aldı.

Fakat yarış, Japon üretici için pek de iyi geçmedi ve sadece Red Bull Racing sürücüleri puan alabildi. Max Verstappen, galibiyet mücadelesinden uzak kalarak ikinci olurken, Perez dördüncü oldu.

Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Red Bull'un elde ettiği sonuçtan memnundu ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tanabe, "İlk Katar Grand Prix'si, her iki Red Bull Racing Honda pilotunun da çok fazla geçiş yapmasından ötürü, kendi adımıza heyecan verici geçti"

"Talihsiz bir grid cezası alan Max, hemen yükselişe geçti ve kısa süre içerisinde ikinci sıraya geri döndü. Sonunda podyuma çıktı. Checo da 11. sıradan dördüncü sıraya çıktığı güçlü bir yarış geçirdi."

"Gerçekten paketimizden her şeyi çıkardık.” dedi.

Öte yandan Katar Grand Prix'si AlphaTauri için adeta bir işkence gibiydi. Gasly ve Tsunoda ikinci ve sekizinci başlamalarına rağmen işe yaramayan bir iki stop stratejisi izlediler.

Buna ek olarak, Tanabe'ye göre, her iki sürücü de yarış sırasında tempo eksikliği çekti.

"Scuderia AlphaTauri Honda için işler pek iyi gitmedi. Pierre, diğerlerine verilen cezalarla ilk çizgiden başladı, ancak ne o ne de Yuki yeterli hıza sahip değildi ve puan barajının dışında bitirdiler."

"Bu, bizim için genel anlamda kolay bir hafta sonu değildi, ancak sonuç önemliydi çünkü Max hâlâ şampiyonada lider konumda ve Red Bull, Mercedes ile takımlar şampiyonasındaki puan farkını kapattı."

"Önümüzde nihayet yarışsız geçen bir hafta olacak ve bu bir haftalık arada, sezonun son iki yarışındaki performansımızı geliştirmek için çok çalışacağız."

"Son olarak daha önce birlikte çalıştığımız Fernando Alonso'yu podyuma çıkmasından dolayı tebrik ederiz. Harika bir yarış çıkardı."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images