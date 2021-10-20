Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'dan Masashi Yamamoto, 2021 sezonunun kalan kısmında üç zafer daha alıp, şampiyona liderliğini korumalarını ümit ediyor.

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, yakın şampiyonluk mücadelesinde Lewis Hamilton'ın altı puan önünde yer alıyor.

Fakat son yarışlarda Mercedes'in gözle görülür bir üstünlüğü vardı ve bundan ötürü hem Red Bull hem de Honda'nın şampiyonluk için bir şeyler yapması gerekiyor.

Şu anda tamamen 2022 projesine odaklandıkları için şasi tarafına güncelleme getirilmesi pek mümkün görünmüyor. Aynı şekilde Honda'nın da güncelleme getirmesi mümkün değil. Yani genel olarak çoğu şey, araçtan maksimumu çıkarmak ve ayarlardan en iyi şekilde faydalanmak üzerine olacak.

Japon As-web'e konuşan Yamamoto, kalan yarışlarda daha iyi olup, en az üç zafer daha almak istediklerini söyledi.

 Yamamoto şöyle konuştu: "Planımız Teksas'ta şampiyona liderliğini savunmak."

"Meksika ve Brezilya'nın ardından son üç yarış Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yapılacak. Aracı, Abu Dabi'ye gittiğimiz zaman, yeniden en güçlü takım olacakmışız şekilde geliştirmek istiyoruz." 

"2019'da Meksika ve Brezilya'da hızlıydık. 2020'de Abu Dhabi'de kazandık."

"Katar ve Suudi Arabistan bizim için bir soru işareti, ancak eğer Mexico City, Interlagos ve Abu Dhabi'de 2019 ve 2020'deki kadar hızlıysak, iyi sonuçlar almalıyız."

"Bence kalan altı yarışta üç galibiyet daha alabiliriz."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak

Önceki haber

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alguersuari: "Sainz bir şampiyonun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alguersuari: "Sainz bir şampiyonun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip"

Raikkonen: "Austin'de puan alabilmek için her şeyi doğru yapmalıyız" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Raikkonen: "Austin'de puan alabilmek için her şeyi doğru yapmalıyız"

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Ralli efsanesi Loeb, İspanya'da M-Sport 2022 Ford Puma aracını test ediyor
WRC WRC

Ralli efsanesi Loeb, İspanya'da M-Sport 2022 Ford Puma aracını test ediyor

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Formula 1 Formula 1

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

Son Haberler

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak
IndyCar IndyCar

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak

Alguersuari: "Sainz bir şampiyonun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip"
Formula 1 Formula 1

Alguersuari: "Sainz bir şampiyonun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip"

Raikkonen: "Austin'de puan alabilmek için her şeyi doğru yapmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Austin'de puan alabilmek için her şeyi doğru yapmalıyız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.