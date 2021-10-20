Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, yakın şampiyonluk mücadelesinde Lewis Hamilton'ın altı puan önünde yer alıyor.

Fakat son yarışlarda Mercedes'in gözle görülür bir üstünlüğü vardı ve bundan ötürü hem Red Bull hem de Honda'nın şampiyonluk için bir şeyler yapması gerekiyor.

Şu anda tamamen 2022 projesine odaklandıkları için şasi tarafına güncelleme getirilmesi pek mümkün görünmüyor. Aynı şekilde Honda'nın da güncelleme getirmesi mümkün değil. Yani genel olarak çoğu şey, araçtan maksimumu çıkarmak ve ayarlardan en iyi şekilde faydalanmak üzerine olacak.

Japon As-web'e konuşan Yamamoto, kalan yarışlarda daha iyi olup, en az üç zafer daha almak istediklerini söyledi.

Yamamoto şöyle konuştu: "Planımız Teksas'ta şampiyona liderliğini savunmak."

"Meksika ve Brezilya'nın ardından son üç yarış Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yapılacak. Aracı, Abu Dabi'ye gittiğimiz zaman, yeniden en güçlü takım olacakmışız şekilde geliştirmek istiyoruz."

"2019'da Meksika ve Brezilya'da hızlıydık. 2020'de Abu Dhabi'de kazandık."

"Katar ve Suudi Arabistan bizim için bir soru işareti, ancak eğer Mexico City, Interlagos ve Abu Dhabi'de 2019 ve 2020'deki kadar hızlıysak, iyi sonuçlar almalıyız."

"Bence kalan altı yarışta üç galibiyet daha alabiliriz."