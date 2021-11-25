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Honda: "Kalan iki yarış için Red Bull'la en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, kalan iki yarış için en iyi şekilde hazırlanmak adına Red Bull ile yakın şekilde çalışacaklarını söyledi.

Honda: "Kalan iki yarış için Red Bull'la en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor"

Red Bull, geride kalan iki yarışta Mercedes'ten açık şekilde daha yavaştı ve eğer bu performans farkı devam ederse, Max Verstappen şampiyonluğa veda edebilir.

Fakat hem Honda hem de Red Bull, bu şampiyonluğu çok istiyor ve kalan iki yarışta Mercedes'le mücadele edebilmek için ellerinden geleni yapacaklar gibi görünüyor.

Honda'dan Toyoharu Tanabe şöyle dedi: "Düzlük hızında pistin etkisi büyük olabiliyor. Fakat hislerimize göre Katar'da Mercedes'le olan fark Brezilya'daki gibi büyük değildi."

"Her zaman bir avantajınız olsun istersiniz ve bu yıl birden fazla kez rakiplerimizin önüne geçtik. Ancak güç dengesi sürekli değişiyordu ve kalan yarışlarda durumun nasıl gelişeceği bilinmiyor. Arayı açabilir miyiz yoksa rakiplerimiz farkı azaltacak mı? Bu büyük ölçüde takımın çalışmasına ve aracın verimliliğine bağlı olacak."

"Bir hafta sonra Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de arka arkaya iki yarışlık bir savaşımız olacak. Sezon boyunca yaptığımız şeyleri gözden geçirip, son iki yarışta neler yapabiliriz bir bakacağız. Takımla beraber burası için hazırlanmak istiyoruz."

"Takımla birlikte yapacak çok işimiz var. Kalan iki yarışta güç ünitesinin nasıl kullanılması gerektiğini anlamak için takımla birlikte hazırlık yapmamız gerekiyor."

"Durum, paketimizin piste uygun olup olmadığına göre değişecek. Uygun olup olmadığına bakacağız ve hava durumuna, sıcaklığa, asfalt sıcaklığına, rüzgarın yönüne vb. gibi şeylere göre ayar yapacağız."

"Şimdi bir bütün olarak çalışmamız gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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