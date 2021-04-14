Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor

Honda bu yıl için yeni bir motor konsepti hazırladı ve hem daha fazla güç elde etmeyi, hem de araçların paketlenmesine yardım etmeyi hedefledi.

Ancak ilk yarış Japon üretici için sorunsuz geçmedi. Sergio Perez'in kontrol elektroniği ve enerji depolama üniteleri, yarıştan önce değiştirildi.

Bu değişikliğe rağmen Meksikalı pilotun aracı formasyon turunda yolda kaldı. Ayrıca Max Verstappen'in güç ünitesiyle ilgili de bazı problemler var.

Imola öncesi konuşan Toyoharu Tanabe, "Sezonun ilk yarışı, her iki takımımız için de cesaret verici sonuçlarla geçti. Honda güç ünitesi kullanan ekipler, tüm antrenman seanslarında en hızlısıydı ve pole pozisyonunu alıp, yarışı sırasıyla ikinci, beşinci ve dokuzuncu sıralarda bitirdiler."

"Ancak, Bahreyn hafta sonu sorunsuz geçmedi ve bu nedenle ikinci yarıştan önceki bu uzun arada, tüm verileri analiz etmek ve gerektiğinde önlemler almak için her iki takımla çok fazla çalışıyoruz."

"Formula 1'in geçen yıl Imola pistine dönüşü herkesin hoşuna gitmişti ve çok yoğun bir hafta sonuydu, çünkü her şey iki günde tamamlandı ancak bu yıl normal üç günlük formata geri dönüyoruz."

"Geçen sene sıralama turları hem AlphaTauri hem de Red Bull için çok iyi geçmişti. Ancak yarış sonucu gerçek potansiyellerini yansıtmıyordu. Bu yüzden, bu kez harika bir pazar günü geçirmemizi sağlayacak kusursuz bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz."