Honda, iki takıma motor tedarik etme konusundaki endişeleri çalışanlarına sormuş

Bu sene Red Bull’un, kardeş takımı Toro Rosso’nun yanına katılıp Honda ile ortaklık kurma arzusu, Japon üreticinin V6 turbo-hibrid döneminde ilk kez aynı anda iki takıma birden motor tedarik etmesi anlamına geldi.

Honda en son 2008’de, kendi takımına ve Super Aguri’ye olmak üzere, aynı anda iki takıma motor sağlamıştı. Ancak Super Aguri o sezonun başlarında spordan çekilmişti.

Honda, geçtiğimiz senelerde McLaren’a motor sağlarken, daha sonra iptal olmasına rağmen Sauber ile de anlaşmış ve iki takıma birden motor tedariği yapabileceklerini göstermişti. Böylece Japon firma bu sene hazırlıksız yakalanmamış oldu.

Ancak Honda, gelişebileceği alanları belirlemeye çalışıyor. Firmanın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Honda’nın bu mücadelede “yükselme” şeklinden tatmin olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Tanabe, “Bu elbette zorlayıcıydı. Daha fazla çalışan ve daha fazla motorumuz var. Şimdiye kadar her şey iki takım için de gayet iyi geçti.”

“Buradaki mühendislere ve mekanikerlere, ‘Gelecek sene ne yapabiliriz? Bu sene neler yaptığımızı lütfen değerlendirin. Pist kenarı yönetimi açısından endişeler, sorunlar nelerdi?’ gibi sorular sordum.”

“Böylece bir liste oluşturabilir, aramızda tartışabilir, AR-GE departmanıyla tartışabilir ve sonrasında gelecek sene için fikirler getirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

İkinci bir takıma sahip olmanın Honda için bir avantajı, 2019’da daha fazla pist üstü zamanı geçirmeleri.

Bu sene grand prix hafta sonlarında 60.446 km mesafe kat eden Honda, önceki dört sezonda 29,483km, 24,093km, 26,993km ve 20,035km tamamlayabilmişti.

Tanabe, elde ettikleri faydaların sadece pist üstü zamanıyla ilgili olmadığını açıkladı.

Tanabe, “Bu iki takım arasında bazı farklar var. İki takımdan da öğrendiğimiz bazı şeyler var. Daha fazla bilgi, performansımızı geliştirmemize yardımcı oluyor.”

“Her iki takımı da eşit derecede destekliyoruz. Motor özellikleri, mühendis ve mekaniker sayısı, hepsi eşit.”

“Bu seneye başladığımızda, 2018’deki çalışanları takımlar arasında dağıttık ve her iki takımda eşit seviyede olacak şekilde fazladan destek getirdik.”

“Gelecek sene ve sonrası için her zaman aynı tarzı koruyacağız.” dedi.