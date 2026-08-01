Honda: "Hedefimiz Alonso'yu şampiyonluğa taşımak"
Honda mühendislik sorumlusu Tetsushi Orihara, Aston Martin ile ortak hedeflerinin Fernando Alonso'yu dünya şampiyonluğuna taşımak olduğunu söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
Fernando Alonso'nun yaz arasında geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Son iddialara göre İspanyol pilotun Alpine'e dönme ihtimali giderek zayıflarken, önünde iki seçenek bulunuyor: Emeklilik ya da Aston Martin ile yola devam etmek.
Silverstone merkezli ekip, Macaristan Grand Prix'sinde piste çıkardığı kapsamlı güncelleme paketinin Alonso'nun kararında önemli rol oynayacağını biliyordu.
Hungaroring'de alınan cesaret verici sonuçların yanı sıra, Zandvoort öncesindeki çekim gününde ADUO destekli yeni ve güçlendirilmiş Honda güç ünitesinin ilk kez kullanılması da Aston Martin'in 2027 projesine yönelik olumlu sinyaller verdi.
Honda cephesi de Alonso'nun takımda kalacağı konusunda iyimser.
RacingNews365'e konuşan Honda mühendislik sorumlusu Tetsushi Orihara, Alonso'nun deneyimi ve teknik geri bildirimlerinin ekip için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Orihara, "Fernando muazzam bir tecrübeye sahip ve verdiği geri bildirimler her zaman çok değerli."
"Bu yüzden Fernando bize teknik bir yönlendirmede bulunduğunda, onun görüşüne saygı duymamız gerekiyor."
"Her seansın ardından mutlaka bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Fernando'nun aracın performansını geliştirme konusunda çok büyük bir motivasyonu ve tutkusu var."
"Bizden birçok şey talep ediyor ve onun görüşlerine her zaman saygı duyuyoruz."
"Yorumlarını dinlemeye ve dikkate almaya büyük önem veriyoruz. Fernando ile çalışmanın en büyük avantajlarından biri de bu." şeklinde konuştu.
Honda'nın hedefinin yalnızca rekabetçi bir güç ünitesi üretmek olmadığını belirten Orihara, Alonso ile birlikte dünya şampiyonluğunu kazanmak istediklerini dile getirdi.
"Amacımız onunla birlikte dünya şampiyonluğu kazanmak."
"Bu doğrultuda çok yakın çalışıyoruz ve onun ne kadar büyük bir pilot olduğunu biliyoruz."
"Fernando'nun büyük bir tutkusu var ve Honda'ya güveniyor. Biz de ona istediği aracı sunmak istiyoruz."
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