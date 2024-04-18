Honda: "Hedefimiz 2026'da Aston Martin ile şampiyon olmak"
Honda, 2026'da Formula 1 dünya şampiyonasına saldırmayı hedeflediğini söyleyerek, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'un hırsından da etkilenmiş.
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Watch: Alonso Commits to Aston Martin with Multi-Year Extension
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