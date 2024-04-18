Honda: "Hedefimiz 2026'da Aston Martin ile şampiyon olmak"

Honda 2026'dan itibaren motor tedarik anlaşmasını Aston Martin'e taşıyarak Red Bull ile olan başarılı birlikteliğini sona erdirecek.

Honda'nın F1'den çekilme kararının ardından Red Bull'un motorlarını kendi bünyesine almaya ve 2026 için Ford ile ortaklık kurmaya karar vermesinin ardından, Japon marka ayrılma kararından vazgeçtiğinde çevirdiğinde yeni bir ortak aramak zorunda kaldı.

Birkaç adayla görüştükten sonra Honda, Aston Martin'in sahibi Stroll'un 2026'dan itibaren şampiyonluk mücadelesi için tüm temel unsurları yerine getirme hırsından etkilendi.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, Autosport'a verdiği özel bir röportajda bu hedefin Honda tarafından da paylaşıldığını söyledi.

Honda'nın yeni ortağıyla hedefleri sorulduğunda Watanabe, "2026'dan itibaren dünya şampiyonu olmak."

"Bunun çok zor olacağını ve o kadar kolay olmadığını biliyoruz. Ancak Aston Martin ile birlikte en iyimizi göstermek için bazı iyi hedeflere ihtiyacımız var."

"İşte bu yüzden Stroll ve Toshihiro Mibe [Honda CEO'su ve başkanı] ile birlikte sadece o yıl dünya şampiyonluğunu hedeflemeyi belirledik. Gerçekte bu o kadar kolay değil." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin ve Honda'nın şampiyonluk mücadelesi için gerekli tüm unsurlara sahip olup olmadıkları konusunda bir değerlendirme yapan Watanabe, "Muhtemelen şu anda bir şeyler eksik ama birbirimize neyin eksik olduğunu söylemeliyiz."

"Aston Martin açısından bakıldığında Honda tarafında neyin eksik olduğu ve aynı zamanda Aston Martin tarafında neyin eksik olduğu. Bu, birlikte birinci sınıf bir takım olmak için yapılması gereken dürüst bir konuşma."

Stroll'ün Aston Martin için planlarında Honda'yı bu kadar etkileyen şeyin ne olduğu sorusuna Watanabe, Kanadalı işadamının yüksek hedeflerini gerçekleştirme konusunda ne kadar ciddi olduğunun önemli bir göstergesi olarak takımın son teknoloji Silverstone tesisini işaret etti.

Watanabe, "2026 için güç ünitesi tedarikçisi olarak kayıt yaptırdıktan sonra bazı diğer takımlar Honda ile çalışmak istediklerini belirterek bizimle temasa geçti. Daha sonra bu taraflarla konuştuk ve bir karar verdik."

"Honda, Bay Stroll'un 2026'da dünya şampiyonluğu için mücadele etme konusundaki güçlü tutkusundan ve güçlü liderliğinden çok etkilendi."

"Silverstone'da fabrika kurmak için çok para yatırdılar. Yapım aşamasında olan fabrikayı görmek için onları ziyaret ettik."

"Martin Withmarsh ve Mike Krack ile, yani yönetim ekibiyle birkaç kez toplantı yaptık. Çok açıklar ve tüm ekip aynı yönde çalışıyor, birleşik bir ekip. Bu bizim için çok iyi bir imaj."

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"Aynı zamanda Honda'nın dünya şampiyonu olmaları için iyi bir ortak olduğunu düşünüyorlar."

"Geliştirebileceğimiz bazı önemli konuları görüşmek üzere bir teknik çalışma ekibi ve bir yönlendirme komitesi toplantısı başlattık bile." dedi.