Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor

Bottas ve Verstappen, Rusya GP öncesinde yeni güç ünitelerine geçtikleri için yarışa en gerilerden başlamışlardı.

Bu, Verstappen’in bu sezonki dördüncü Honda motoru olurken, Bottas’ın beşinci Mercedes motoru oldu. Fin sürücü, bir önceki yarış olan Monza’da kullandığı yeni motorun ise bittiğini söylemişti.

Ancak Bottas son zamanlarda çok fazla motor değiştirse de takım arkadaşı Lewis Hamilton için aynısı söylenemez.

İngiliz sürücü hâlâ bu sezonki üçüncü güç ünitesini kullanıyor ve bunu son yarış olan Abu Dhabi’ye kadar dayandırmak istiyor.

Mercedes motorunun durumu sorulduğunda Tanabe, “Motorun bitmesi ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği belli değil. Ancak artık kullanılamayacağı anlamına geliyorsa, yenisi sürücüye yardımcı olacaktır.”

“Bir motor üreticisi olarak, ceza aldığımız için üzgünüm. Değişimin nedenini bilmiyorum.” dedi.

Christian Horner ve Helmut Marko, İngiliz sürücünün dördüncü güç ünitesine geçmesinin an meselesi olduğuna inanıyorlar. Tanabe ise bundan emin değil.

“Hamilton’ın aynı sebepten motor değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Bu yüzden bir şey söyleyemem.”

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Hamilton’ın motor konusunda nerede olduklarını kendisinin bile bilmediğini söyledi.

Wolff, “Bu duruma, yarıştan yarışa bakıyoruz. Motor değiştirme ihtimalimiz hâlâ var. Bu yüzden Red Bull’unki gibi bir hafta sonu geçirebiliriz.”

“Eğer bu olursa, bizim de bu şekilde puanlar almamız gerektiği anlamına geliyor.”

“Verstappen ise yeni motoruyla sezon sonuna kadar yarışacaktır.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images